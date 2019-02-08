2019-02-08T10:34:46+03:00
Общество

Глеб Никитин поручил Госжилинспекции проверить крыши нижегородских домов на наличие сосулек

Надзорный орган запланировал серию рейдов по проверке кровель
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава региона Глеб Никитин поручил Госжилинспекции проверить состояние крыш многоквартирных домов Нижнего Новгорода и населенных пунктов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Губернатор также обратил внимание мэра приволжской столицы и глав других городов области на необходимость проконтролировать очистку крыш от снега и сосулек.

В пресс-службе отметили, что после продолжительных снегопадов в регионе установилась переменная облачность и температура чуть ниже нуля. Такие условия приводят к образованию сосулек и наледи на крышах зданий, которые представляют угрозу пешеходам.

По словам Глеба Никитина Госжилинспекция должна выстроить плотную работу с ДУКами и ни в коем случае не идти на компромисс. Если управляющие компании и ТСЖ не справляются со своими обязательствами по содержанию крыш, надо принимать меры.

- Это вопрос безопасности нижегородцев, - заявил губернатор.

Добавим, что по поручению главы региона надзорный орган запланировал серию рейдов по проверке кровель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дзержинске при пожаре погибла 31-летняя женщина
Алексей Сыров покинет пост министра строительства Нижегородской области, - источник
В Нижегородской области сформирована комиссия по отбору кандидатов на пост министра социальной политики
Жителя Арзамаса взяли под стражу за ложное сообщение о бомбе
ЕЦМЗ закупит кисломолочную продукцию для детсадов Нижнего Новгорода на 10 млн рублей
Нижегородец случайно стал виновником смерти родного брата
Глеб Андреев назначен первым заместителем главы администрации Дзержинска
Детский сад в ЖК «Цветы» планируют открыть весной 2019 года
Глеб Никитин провел с руководителем Росморречфлота Юрием Цветковым совещание по вопросам строительства низконапорного гидроузла
Обыски прошли у бывшего заместителя мэра Дзержинска Павла Воронина
18-летний парень до смерти избил родного дядю металлическим прутом и ограбил дачницу в Нижегородской области
51-летний Рафик Аванесян пропал в Зеленом Городе, уехав на такси
Мужчина и женщина, угрожая монтажкой, похитили полмиллиона рублей у семейной пары в Нижегородской области
Пятеро детей госпитализированы после отравления хлором в нижегородском фитнес-клубе