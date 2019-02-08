Глеб Никитин поручил Госжилинспекции проверить крыши нижегородских домов на наличие сосулек

СЕГОДНЯ 10:34 2019-02-08T10:34:46+03:00

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Глава региона Глеб Никитин поручил Госжилинспекции проверить состояние крыш многоквартирных домов Нижнего Новгорода и населенных пунктов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Губернатор также обратил внимание мэра приволжской столицы и глав других городов области на необходимость проконтролировать очистку крыш от снега и сосулек.

В пресс-службе отметили, что после продолжительных снегопадов в регионе установилась переменная облачность и температура чуть ниже нуля. Такие условия приводят к образованию сосулек и наледи на крышах зданий, которые представляют угрозу пешеходам.

По словам Глеба Никитина Госжилинспекция должна выстроить плотную работу с ДУКами и ни в коем случае не идти на компромисс. Если управляющие компании и ТСЖ не справляются со своими обязательствами по содержанию крыш, надо принимать меры.

- Это вопрос безопасности нижегородцев, - заявил губернатор.

Добавим, что по поручению главы региона надзорный орган запланировал серию рейдов по проверке кровель.

ИСТОЧНИК KP.RU