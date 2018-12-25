2018-12-25T20:59:49+03:00
Общество

Ректор ННГУ имени Н.И. Лобачевского Евгений Чупрунов скоро будет уволен

Источники утверждают, что соответствующий приказ уже подписан
Юлия ДАНЧЕНКО
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Ректор ННГУ имени Н.И. Лобачевского Евгений Чупрунов скоро будет уволенРектор ННГУ имени Н.И. Лобачевского Евгений Чупрунов скоро будет уволенФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Ректор ННГУ имени Н.И. Лобачевского Евгений Чупрунов, который уже десять лет руководит крупнейшим вузом Нижегородской области, скорее всего, в скором времени будет уволен со своего поста. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» компетентные источники.

«Комсомолке» сообщили, что приказ об увольнении уже подписан в Министерстве образования РФ. Причиной отстранения Евгения Чупрунова якобы являются плохие показатели главного вуза региона и проблемы с освоением федеральных средств, которые активно вливались в университет.

Помимо ректора оставить свой пост может и его заместитель - первый проректор, проректор по экономическому и инновационному развитию ННГУ Вадим Сайгин.

БИОГРАФИЯ

Евгений Владимирович Чупрунов родился 10 марта 1951 года в селе Игумново Кстовского района Горьковской области. В 1973 году окончил Горьковский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, получив специальность физика.

В 1973 году стал заместителем, а с 1975 года – секретарем комитета ВЛКСМ Горьковского госуниверситета имени Н.Н. Лобачевского. Одновременно Евгений Чупрунов работал ассистентом на кафедре кристаллографии физического факультета ГГУ.

В 1979 году он защитил кандидатскую диссертацию и получил степень кандидата физико-математических наук. И сразу после защиты молодой ученый был призван в армию, где служил до 1981 года.

Вернувшись в родной город, Евгений Чупрунов вернулся на работу в Горьковский университет, где работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом. С 1988 года и до настоящего времени он заведует кафедрой экспериментальной физики физического факультета университета.

В 1991 году Чупрунов успешно защитил докторскую диссертацию, а в 1992 году получил ученое звание профессора.

С 1994 год по 2006 год он работал деканом физического факультета Нижегородского государственного университета. С июля 2006 года по ноябрь 2008 года Евгений Чупрунов был проректором по научной работе ННГУ. А в ноябре 2008 года был назначен на пост ректора Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского.

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