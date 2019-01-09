2019-01-09T15:24:30+03:00
Общество

Наталья Суханова станет заместителем мэра Дзержинска по соцполитике

На этом посту она сменит Валентину Сахарову
Ольга АЛЕКСЕЕВААндрей ВОВК
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Бывший директор департамента культуры Нижнего Новгорода Наталья Суханова в ближайшее время будет назначена заместителем мэра Дзержинска по соцполитике. Она сменит на этом посту Валентину Сахарову, которой в этом году исполняется 60 лет. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказал источник в администрации Дзержинска.

Одной из основных задач Натальи Сухановой, по всей видимости, станет подготовка и проведение юбилея Дзержинска – в 2020 году город химиков будет отмечать 90-летний юбилей. Для Сухановой это назначение, с одной стороны, даст возможность остаться в Нижегородской области и находиться в кадровом резерве, а с другой – расширит компетенции от культуры до всей соцполитики.

Напомним, в конце прошлого года заместитель мэра Нижнего Новгорода Иван Носков стал мэром Дзержинска. Кроме того, по собственному желанию свой пост покинула Наталья Суханова, выполнившая задачу в депкульте по подготовке к чемпионату мира.

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