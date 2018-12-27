2018-12-27T09:39:46+03:00
Происшествия

Нижегородец погиб под колесами трамвая в Московском районе

Он переходил трамвайные пути между вагонами
Юлия ИСАЕВА
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В среду, 26 декабря 2018 года, в Московском районе Нижнего Новгорода трамвай насмерть сбил мужчину. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, трагедия случилась около трех часов дня на Народной улице.

По информации, за рулем трамвая (маршрут №7) была 24-летняя девушка. Она сбила мужчину, который переходил трамвайные пути между вагонами.

Личность погибшего пока не установлена. На вид ему было около 40 лет.

Ранее сообщалось, что 25 декабря в Богородске в ДТП погибла пенсионерка. Водитель с 29-летним стажем, который сидел за рулем грузовика марки «КО 829Б» сбил женщину 1940 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Это было около дома №23 на улице Котельникова.

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