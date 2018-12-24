2018-12-24T13:06:14+03:00
Происшествия

Нерадивые родители из Нижнего Новгорода, до смерти уморившие младенца голодом, пойдут под суд

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть трехмесячного малыша наступила вследствие длительного ограничения или лишения питания [фото, видео]
Валерия ГРОМОВА
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Нерадивые родители из Нижнего Новгорода, до смерти уморившие младенца голодом, пойдут под судНерадивые родители из Нижнего Новгорода, до смерти уморившие младенца голодом, пойдут под судФото: Юрий ГОЛОВИН
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Летом 2017 года в Нижнем Новгороде произошла страшная трагедия, повергшая всех в шок. Из квартиры молодой семьи был госпитализирован трехмесячный малыш. Он весил всего 2,5 килограмма, хотя при рождении был в два раза тяжелее. Медики диагностировали у мальчика кому, тяжелое поражение головного мозга, анемию тяжелой степени и токсическое поражение печени.

В декабре малыш скончался. Судебно-медицинская экспертиза установила: смерть наступила вследствие длительного ограничения или лишения питания.

Правоохранительные органы нашли в квартире супругов специфическую литературу, которая может оказаться сектантской - книги Владимира Мегре «Анастасия» про красавицу-отшельницу со сверхспособностями. Она живет в полном единении с природой, способна предвидеть будущее, круглый год обходится без одежды и крыши над головой…

Из квартиры подозреваемых изъята литература, в которой упоминается, что человек может питаться энергией солнца. Фото: Юрий ГОЛОВИН

Из квартиры подозреваемых изъята литература, в которой упоминается, что человек может питаться энергией солнца.Фото: Юрий ГОЛОВИН

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, в отношении 36-летней женщины и ее 34-летнего мужа были возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьями «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Свою вину родители погибшего младенца не признали. Они заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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