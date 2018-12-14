2018-12-14T11:41:35+03:00
Звезды

Михалков - об интервью у Дудя: «Можно было говорить более конструктивно, а не собирать истории 20-летней давности»

Мэтр отечественного кинематографа прокомментировал скандальный разговор в шоу «вДудь»
Анастасия НАЗАРОВА
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Знаменитый режиссер рассказал журналистам, что думает о своем интервью в шоу "вДудь".Знаменитый режиссер рассказал журналистам, что думает о своем интервью в шоу "вДудь".Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Интервью, которое известный режиссер Никита Михалков дал Юрию Дудю для YouTube-канала «вДудь», произвело настоящий фурор. Напомним, что обладатель «Оскара» согласился на беседу с одним условием: запись будет опубликована без монтажа!

В четверг, 13 декабря, во время своего визита в Нижний Новгород мэтр отечественного кинематографа прокомментировал скандальное интервью.

- Я же понимаю, что задача была - втащить меня на рельсы этих разговоров. Но, честно говоря, мне печально, потому что можно было говорить более конструктивно, а не собирать истории двадцатилетней давности, - заявил Михалков.

Одних откровенная беседа возмутила, других приятно удивила. Фото: скрин с видео

Одних откровенная беседа возмутила, других приятно удивила.Фото: скрин с видео

При этом режиссер осознает, что «таков стиль и бренд» известного провокатора Дудя.

- Это его деньги, его благополучие. Он вел себя так, как привык. А моя задача была остаться самим собой и не скатиться к тому, чтобы жить по принципу «сам дурак», - пояснил создатель «Утомленных солнцем».

Однако, по словам Михалкова, его интервью стало ярким примером разговора, который интересен молодежи. Реакция зрителей его приятно удивила. Одних сказанное в эфире возмутило, другие получили удовольствие от откровенных ответов Никиты Сергеевича, узнав о нем много нового.

- При этом я не могу сказать, что для меня были какие-то неожиданности. Я этого ждал. У меня была внутренняя установка говорить то, что думаю, искренне и честно и не пытаться поддаться на то, чтобы начать пикироваться и превращать это в шоу, которого ждут, - заключил режиссер.

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