2018-12-14T11:29:18+03:00
Общество

Никита Михалков открыл Год театра в Нижнем Новгороде

Торжественное мероприятие прошло 13 декабря
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Никита Михалков приехал в Нижний Новгород на открытие Года театраНикита Михалков приехал в Нижний Новгород на открытие Года театраФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

В четверг, 13 декабря 2018 года, в России состоялось открытие Года театра. В Нижнем Новгороде на это мероприятие приехал народный артист РСФСР Никита Михалков.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, торжественное открытие прошло в театре драмы и на Театральной площади.

После него нижегородцы увидели спектакль-конструктор «Метаморфозы III: Враги» Никиты Михалкова.

После торжественного открытия нижегородцы увидели спектакль-конструктор «Метаморфозы III: Враги» Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

После торжественного открытия нижегородцы увидели спектакль-конструктор «Метаморфозы III: Враги»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

13 декабря 2018 года в Нижнем Новгороде состоялось открытие Года театра Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

13 декабря 2018 года в Нижнем Новгороде состоялось открытие Года театраФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Для нас большая честь, что мы в Нижнем Новгороде открываем Год театра. Мы уже были здесь, показывали наши «Метаморфозы», а сегодня – это уже третий выпуск «Метаморфоз», в котором остается та же концепция – Бунин, Чехов, русская проза, - поделился Никита Михалков.

Открытие прошло в театре драмы и на Театральной площади Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Открытие прошло в театре драмы и на Театральной площадиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Зрители остались в восторге от спектакля-конструктора «Метаморфозы III: Враги» Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Зрители остались в восторге от спектакля-конструктора «Метаморфозы III: Враги»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

По словам исполняющего обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Александра Югова, на будущий год запланированы различные мероприятия.

- Основной упор мы сделали на театральные фестивали. Это, например, фестиваль уличных театров, фестиваль театральных капустников «Веселая коза», российский театральный фестиваль имени Горького. Также в Год театра пройдут творческие вечера, конференции и семинары. Нижегородские театры будут выезжать на гастроли в районы области и другие страны, и, конечно, порадуют нижегородцев новыми постановками на своих сценах, - пояснил он.

Также в рамках Года театра весной в Нижегородской области состоится театральный форум. Все желающие смогут посетить спектакли, мастер-классы, мастерские и творческие лаборатории.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Павел Корчагин: «Если в следующем году будет финансовый кризис, то он будет не таким, как в 2008 году»
Упрaвляющий компaнией «Финaм» в Нижнем Новгороде Павел Корчагин в проекте «Герои Волги» подвел итоги уходящего финaнсового годa и дал свой экспертный прогноз на 2019 год
Новости 24
Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ с максимальным инвестиционным потенциалом
Более 30 пунктов приема вторсырья откроются в Нижнем Новгороде в 2019 году
Объем производства рыбы в Нижегородской области увеличился на 61%
Глава сельсовета в Спасском районе скрыл имущество от налоговой
Двое детей пострадали в ДТП под Выксой 13 декабря
Житель Бора предстал перед судом за убийство, совершенно десять лет назад
30-летнему нижегородцу грозит десять лет тюрьмы за покупку наркотиков
Андрей Гнеушев назначен и.о. замгубернатора Нижегородской области
Глеб Никитин и Павел Колобков провели рабочую встречу в Москве
В Сормове арестовали подозреваемого в похищении 19-летней девушки
В Нижегородской области спустили на воду первый из восьми сухогрузов проекта РSD 32M
26 вагонов нижегородского метро будут капитально отремонтированы в 2019 году
Почти 350 снегоуборочных машин работают на дорогах Нижнего Новгорода 13 декабря
Жительница Нижнего Новгорода чуть не зарезала своего гостя за обвинение в краже телефона
Елизавета Солонченко опровергла информацию об обысках у нее дома и в офисе
В нижегородском аэропорту задержали пассажира со «змеиным вином»
Один человек погиб на пожаре в пятиэтажке на проспекте Ленина 13 декабря
Сормово и Автозавод станут центрами культурной жизни Нижнего Новгорода в 2019 году
Жителей 140 аварийных домов переселят в новые квартиры
15 общественных территорий благоустроят в Нижнем Новгороде в 2019 году
Житель Сергача предстанет перед судом за покушение на убийство
В Лысковском районе при столкновении с фурой погибли водитель и пассажирка легковушки
18-летняя девушка погибла в массовом ДТП на нижегородской трассе 12 декабря
Прокуратура потребовала ликвидировать свалки в трех районах Нижнего Новгорода
Более 60 человек были эвакуированы из горящей девятиэтажки в Канавинском районе
Депутаты думы Нижнего Новгорода утвердили бюджет на 2019 год