2018-12-14T11:29:18+03:00
Общество

Никита Михалков открыл Год театра в Нижнем Новгороде

Торжественное мероприятие прошло 13 декабря
Юлия ИСАЕВА
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Никита Михалков приехал в Нижний Новгород на открытие Года театраНикита Михалков приехал в Нижний Новгород на открытие Года театраФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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В четверг, 13 декабря 2018 года, в России состоялось открытие Года театра. В Нижнем Новгороде на это мероприятие приехал народный артист РСФСР Никита Михалков.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, торжественное открытие прошло в театре драмы и на Театральной площади.

После него нижегородцы увидели спектакль-конструктор «Метаморфозы III: Враги» Никиты Михалкова.

После торжественного открытия нижегородцы увидели спектакль-конструктор «Метаморфозы III: Враги» Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

После торжественного открытия нижегородцы увидели спектакль-конструктор «Метаморфозы III: Враги»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

13 декабря 2018 года в Нижнем Новгороде состоялось открытие Года театра Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

13 декабря 2018 года в Нижнем Новгороде состоялось открытие Года театраФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Для нас большая честь, что мы в Нижнем Новгороде открываем Год театра. Мы уже были здесь, показывали наши «Метаморфозы», а сегодня – это уже третий выпуск «Метаморфоз», в котором остается та же концепция – Бунин, Чехов, русская проза, - поделился Никита Михалков.

Открытие прошло в театре драмы и на Театральной площади Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Открытие прошло в театре драмы и на Театральной площадиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Зрители остались в восторге от спектакля-конструктора «Метаморфозы III: Враги» Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Зрители остались в восторге от спектакля-конструктора «Метаморфозы III: Враги»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

По словам исполняющего обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Александра Югова, на будущий год запланированы различные мероприятия.

- Основной упор мы сделали на театральные фестивали. Это, например, фестиваль уличных театров, фестиваль театральных капустников «Веселая коза», российский театральный фестиваль имени Горького. Также в Год театра пройдут творческие вечера, конференции и семинары. Нижегородские театры будут выезжать на гастроли в районы области и другие страны, и, конечно, порадуют нижегородцев новыми постановками на своих сценах, - пояснил он.

Также в рамках Года театра весной в Нижегородской области состоится театральный форум. Все желающие смогут посетить спектакли, мастер-классы, мастерские и творческие лаборатории.

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