2018-12-11T14:44:44+03:00
Общество

Звезда ЧМ-2018 Денис Черышев вошел в топ-10 самых популярных людей по версии «Яндекса»

За все матчи мундиаля он забил четыре гола, чем показал второй лучший результат в истории команд России/СССР
Юлия ИСАЕВА
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Звезда ЧМ-2018 Денис Черышев вошел в топ-10 самых популярных людей по версии «Яндекса»Звезда ЧМ-2018 Денис Черышев вошел в топ-10 самых популярных людей по версии «Яндекса»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

10 декабря 2018 года «Яндекс» опубликовал рейтинг людей, вещей и событий, которые вызвали наибольший интерес у россиян в уходящем году. Самым резонансным, конечно же, стал Чемпионат мира по футболу, который прошел летом.

Уроженец Нижнего Новгорода, звезда прошедшего мундиаля Денис Черышев занял восьмое место среди имен, которые больше всего больше всего интересовали интернет-пользователей. На первом оказался вратарь сборной России Игорь Акинфеев.

Напомним, за все матчи ЧМ-2018 Черышев забил четыре гола, чем показал второй лучший результат в истории команд России/СССР.

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