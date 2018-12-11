Звезда ЧМ-2018 Денис Черышев вошел в топ-10 самых популярных людей по версии «Яндекса»

10 декабря 2018 года «Яндекс» опубликовал рейтинг людей, вещей и событий, которые вызвали наибольший интерес у россиян в уходящем году. Самым резонансным, конечно же, стал Чемпионат мира по футболу, который прошел летом.

Уроженец Нижнего Новгорода, звезда прошедшего мундиаля Денис Черышев занял восьмое место среди имен, которые больше всего больше всего интересовали интернет-пользователей. На первом оказался вратарь сборной России Игорь Акинфеев.

Напомним, за все матчи ЧМ-2018 Черышев забил четыре гола, чем показал второй лучший результат в истории команд России/СССР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нижегородец Денис Черышев стал главным открытием ЧМ-2018

Полузащитник сборной России попал сразу в несколько символических сборных (подробности)

Денис Черышев и Кристина Кобе: история любви звезды ЧМ-2018

Молодые люди встречаются около двух лет (подробности)

Звезда ЧМ-2018 Денис Черышев предложил три варианта имени для нижегородского аэропорта

Он считает, что "Стригино" должно носить имя одного из знаменитых земляков (подробности)