Звезда ЧМ-2018 Денис Черышев предложил три варианта имени для нижегородского аэропорта

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-26T11:53:23+03:00

Он считает, что "Стригино" должно носить имя одного из знаменитых земляков

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Нижегородец, игрок сборной России по футболу Денис Черышев предложил свои варианты нового имени для нижегородского аэропорта «Стригино».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, звезда прошедшего в России Чемпионата мира по футболу считает, что назвать аэропорт необходимо именем одного из земляков.

- Считаю, что нижегородский аэропорт нужно назвать именем одного из наших земляков: героев-летчиков Валерия Чкалова или Петра Нестерова, мастеров высшего пилотажа. Или именем еще одного великого нижегородца Козьмы Минина, который поднял за собой народ в борьбе против врагов земли русской. Недаром Минин стал национальным героем, - сказал Черышев.

Напомним, сейчас в России проходит конкурс по присвоению имен великих соотечественников аэропортам «Великие имена России».

В первичный список потенциальных кандидатов для присвоения имени аэропорту «Стригино» входят 11 известных людей: Козьма Минин, Иван Кулибин, Максим Горький, Валерий Чкалов, Петр Нестеров, Ростислав Алексеев, Николай Лобачевский, князь Георгий Всеволодович, преподобный Серафим Саровский, Милий Балакирев и Александр Голованов.

Проголосовать за один из вариантов можно на нашем сайте. Результаты голосования будут учтены при составлении шорт-листа.

Также в Нижегородской области откроют 18 информационных точек, где можно будет проголосовать: в «Стригино», на железнодорожном вокзале и в торговых центрах. К работе привлечены порядка 200 волонтеров.