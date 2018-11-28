2018-11-28T18:31:02+03:00
Происшествия

Эксперты: «Воры, укравшие забор с нижегородского скотомогильника сибирской язвы, не могли заразиться»

Полиция продолжает поиски неизвестных преступников
Василий КРОТОВ
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Эксперты: «Воры, укравшие забор с нижегородского скотомогильника сибирской язвы, не могли заразиться». ФОТО: Пресс-служба ЗСТО.Эксперты: «Воры, укравшие забор с нижегородского скотомогильника сибирской язвы, не могли заразиться». ФОТО: Пресс-служба ЗСТО.
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Накануне нижегородские СМИ облетела новость о незадачливых воришках, укравших больше 30 метров забора вокруг скотомогильника с сибирской язвой около села Нелюбово Большемурашкинского района. К поиску неизвестных подключились и врачи, и полиция. Главное, что всех беспокоило – могли ли они заразиться страшной болезнью во время похищения.

- О краже 19 ноября нам сообщили сотрудники госветнадзора, - рассказал «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» инженер отдела капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Большемурашкинского района Сергей Юдинцев. – В ходе обследования мы обнаружили, что исчезла 41 секция ограждения, которое было установлено в прошлом году. Общая площадь этого скотомогильника составляет примерно 625 квадратных метров. Последние захоронения проводились здесь много лет назад. Поэтому для самих похитителей едва ли есть угроза заражения. Для этого необходим контакт непосредственно с источником заражения. Если только они не пробурили там яму на глубину.

Тем не менее, по мнению экологов, забывать о проблеме со скотомогильниками в Нижегородской области не стоит.

- В регионе насчитывается больше тысячи скотомогильников сибирской язвы. Многие из них не только не огорожены, но даже не учтены, - рассказал эколог Дмитрий Левашов. – Некоторые захоронения ведут свою историю еще с 19 века. Однако в случае с этими воришками заражение едва ли возможно, так как на саму территорию захоронения они не проникали и тем более не раскапывали там землю.

Напомним, сибирская язва считается одним из самых опасных инфекционных заболеваний. Обычно источником инфекции является крупный рогатый скот, лошади и овцы. Причем от животных болезнь может передаться и человеку.

- Заявление в полицию поступило 19 ноября 2018 года, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Неизвестные похитили 41 секцию забора стоимостью 560 рублей каждая. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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