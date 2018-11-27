Под Нижним Новгородом украли забор вокруг скотомогильника с сибирской язвой

Необычная кража под Нижним Новгородом не на шутку напугала всех местных жителей – неизвестные умудрились стянуть больше 30 метров металлического забора вокруг скотомогильника сибирской язвы в селе Нелюбово Боьшемурашкинского района.

- То, что вокруг скотомогильника исчез забор, мы обнаружили примерно две недели назад, - рассказал «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» заместитель главы администрации Большемурашкинского района по вопросам ГО и ЧС Дмитрий Макаров. – Мы сразу написали заявление в полицию. Однако больше никакой информации по этому поводу нам не поступало. Видимо, грабителей так и не нашли. Сейчас этим вопросом занимается и полиция, и врачи.

Переполошиться всем ведомствам было от чего - сибирская язва считается одним из самых опасных инфекционных заболеваний. Обычно источником инфекции является крупный рогатый скот, лошади и овцы. Причем от животных болезнь может передаться и человеку. Но что самое главное – вирус может сохраняться в земле в течение многих лет. Что касается самого скотомогильника вблизи села Нелюбово, то он существует уже больше полувека. Однако забор вокруг него был установлен только в прошлом году за счет средств областного бюджета. Видимо, воры его сразу облюбовали, но решились на кражу только сейчас.

- Заявление в полицию поступило 19 ноября 2018 года, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Неизвестные похитили 41 секцию забора стоимостью 560 рублей каждая. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».