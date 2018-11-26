Сергей Шнуров выгнал из «Голоса» уроженца Выксы

31-летний Сергей Мушта из Выксы, которого на слепых прослушивания нахваливала Ани Лорак и благодарил за хулиганство и класс Баста, вылетел из проекта «Голос» 23 ноября.

На этапе поединков подопечные Сергея Шнурова Рушана Валиева и Сергей Мушта исполнили песню «Наше лето» группы «Валентин Стрыкало».

В дуэте с Рушаной Сергей исполнил песню про лето из саундтрека к фильму "Аритмия"Фото: скрин с видео

Композитор и наставник Константин Меладзе остался от исполнения в полнейшем восторге, предположив, что если бы этот дуэт отправился на Евровидение, то обязательно победил.

Ани Лорак также прониклась пением Сергея и Рушаны.

- Вы нас перенесли в предлагаемые обстоятельства, о которых поете. Где-то там, на яхте, парус и солнышко. Как будто стало тепло, - отметила дива. - Это то, что называется магия. Она у вас есть. Вы просто потрясающе исполнили эту композицию.

Рэпер Баста особо отметил исполнение выксунца. По его словам, певец «оставался в настроении».

Команда Сергея Шнурова.Фото: СОЦСЕТИ

Последнее слово, как и полагается, осталось за наставником пары. Лидер группировки «Ленинград» начал издалека.

- Ну, смотрите… В силу физиологических обстоятельств я родился мальчиков, что, конечно, не очень хорошо в наш феминистический век. Но мальчик может справиться со сложными обстоятельствами и дальше сам двигаться по жизни, а девочкам нужно помогать. Поэтому я выбираю Рушану, - сказал Сергей Шнуров.

Прощаясь, участник «Голоса» поблагодарил наставников и отметил, что его команда «просто бомбическая».

- Мы будем общаться! С Рушаной еще запишем песни. Мы понравились друг другу, - заключил Сергей Мушта, пожал руку Шнурову и удалился со сцены.

Сергей Мушта с Рушаной Валиевой.Фото: СОЦСЕТИ

Ранее «Комсомолка» писала, что Мушта уже шесть лет живет в Санкт-Петербурге. У него совсем не творческая профессия, он - инженер генплана и транспорта (проектирует дороги и рассчитывает транспорт в горнодобывающей отрасли). При этом выксунец обожает писать песни и получает настоящее удовольствие от пребывания на сцене.