2018-10-15T18:48:21+03:00
Общество

«Ваша песня звучит, будто это уже случившийся хит»: наставница шоу «Голос» Ани Лорак расхвалила уроженца Выксы

Но в итоге молодой человек пошел в команду к Сергею Шнурову
Анастасия НАЗАРОВА
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Уроженец Выксы Сергей Мушта шесть лет живет в Санкт-Петербурге. Фото: принтскрин с видео на сайте Первого каналаУроженец Выксы Сергей Мушта шесть лет живет в Санкт-Петербурге. Фото: принтскрин с видео на сайте Первого канала
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В пятницу, 12 октября, на Первом канале стартовал новый сезон популярного шоу «Голос». И вот удача. Сразу два уроженца Нижегородской области прошли в следующий тур. Наставником одного молодого человека стал известный матерщинник Сергей Шнуров, а наставником второго - рэпер Баста. Двум другим наставникам - звезде российской эстрады Ани Лорак и композитору Константину Меладзе осталось кусать локти.

За певца из Выксы боролись сразу три наставника: Ани Лорак, Баста и Сергей Шнуров. Фото: принтскрин с видео на сайте Первого канала

За певца из Выксы боролись сразу три наставника: Ани Лорак, Баста и Сергей Шнуров. Фото: принтскрин с видео на сайте Первого канала

«На улыбочке, легко… Убийца!»

31-летний Сергей Мушта родился в Выксе, но уже шесть лет живет в Санкт-Петербурге. У него совсем не творческая профессия, он - инженер генплана и транспорта: проектирует дороги и рассчитывает транспорт в горнодобывающей отрасли.

- Я обожаю свою работу, поэтому я мало пою и много работаю. При этом музыка и работа значат для меня одинаково, - рассказал Сергей. – У меня есть музыкальное образование. Я окончил пять классов на баяне. Когда поступил в институт, пел с братом в ресторанах, потом начал работать диджеем.

А еще выксунец обожает писать песни и по-настоящему кайфует от пребывания на сцене.

На слепом прослушивании молодой человек исполнил песню «Как жаль» группы «Браво». Но по просьбе Басты исполнил также песню собственного сочинения под названием «Катя (мать твою)». Она - первый сингл группы Mushta Band (Сергей вместе со своим коллективом уже несколько лет выступает с песней на различных музыкальных площадках, в том числе они участвовали в российском отборе на международный фестиваль SZIGET).

- Ваша авторская песня прозвучала громче, чем та, которую вы выбрали для конкурса. Она звучит, как будто это уже случившийся хит! - восторженно заявила Ани Лорак.

- Это самая лучшая форма настоящей уличной музыки. Низкий поклон за хулиганство, за смелость, за класс. На улыбочке, легко, просто, по-новому… Убийца! - выдал Баста.

Однако, выслушав много приятных слов, Сергей Мушта пошел к своему тезке - Шнурову.

Сергей Ламас из Нижнего Новгорода мечтает создать свою группу. Фото: принтскрин с видео на сайте Первого канала

Сергей Ламас из Нижнего Новгорода мечтает создать свою группу. Фото: принтскрин с видео на сайте Первого канала

«Хочу перестать петь на улице»

Еще одной звездой выпуска от 12 октября стал 33-летний уроженец Нижнего Новгорода Сергей Ламас, который в настоящее время проживает в Краснодаре.

По его словам, музыкой он начал заниматься лет в одиннадцать в детском оздоровительном лагере.

- Это был четвертый отряд и вожатый, который очень круто играл на гитаре, - вспомнил Сергей. - Вообще я профессиональный уличный музыкант. Пятнадцать лет пою в Сочи, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Это мой основной хлеб сейчас.

Вместе с тем Ламас мечтает завязать с пением на улице. Все-таки четверть века - срок немалый. Теперь ему хочется собрать свой бэнд и «бомбить для людей настоящую классную музыку».

На слепом прослушивании шоу «Голос. Перезагрузка» Сергей исполнил песню Эда Ширана Thinking out loud. Песня получила «Грэмми» в категории «Лучшее поп-соло» и «Песня года». Наставники долго не решались нажать на красную кнопку, чтобы повернуться к исполнителю. Первым сдался Баста, правда, в итоге он оказался единственным повернувшимся.

- Знаете, почему они не повернулись? Пришлось надавить. Ты нам нужен, очень нужен моей команде, правда. Добро пожаловать! - заявил Василий Вакуленко.

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