2018-11-18T12:30:28+03:00
Общество

Борьба со снегом и гололедицей: В Нижнем Новгороде на уборку снега вышли около двух тысяч дворников

Утром 18 ноября во всех районах прошли совещания оперативных штабов
Анастасия НАЗАРОВА
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Снегопад в Нижнем Новгороде начался вечером 17 ноября и продолжился на следующий день.Снегопад в Нижнем Новгороде начался вечером 17 ноября и продолжился на следующий день.Фото: Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижнем Новгороде на смену гололедице, ставшей причиной огромного количества ДТП, пришел снегопад. Первые хлопья начали падать накануне вечером и продолжают покрывать город снежным одеялом днем 18 ноября.

В связи с непогодой воскресным утром во всех районах города состоялись совещания оперативных штабов, сообщает городской департамент благоустройства и дорожного хозяйства.

На Автозаводе с гололедицей и снегом борются 83 дорожных рабочих. Задействовано 30 щеток для уборки снега и 10 комбинированных машин. ДУК заявил о выходе на улицы 627 дворников.

В Канавине на уборку вышли 42 рабочих, задействовано 30 единиц техники. Домоуправляющая компания сообщила о 192 дворниках, расчищающих дворовые территории. Однако у администрации возникли замечания по уборке тротуаров, остановок и внутридворовых проездов.

- В связи с отсутствием подрядчика на новых дорогах принято решение об уборке их силами муниципального предприятия, - уточнили в муниципалитете.

В Сормове на линию вышло 48 единиц техники и почти полсотни рабочих. ДУК заявил 220 дворников.

Что касается Московского района, то там работают 26 человек и 55 единиц техники. Снег убирают также 193 дворника.

Около 30 единиц техники и столько же рабочих вышли на борьбу со стихией в Ленинском районе. Что касается дворников, то их заявлено 187.

В Нижегородском районе сейчас трудятся 54 дорожных рабочих (16 единиц техники). ДУК доложил о 184 дворниках.

Почти 200 дворников заявлено ДУКом Советского района. Также в эти часы там трудится 41 рабочий (33 единицы техники).

В Приокском районе заявлено 120 дворников, 28 дорожных рабочих и 35 единиц техники.

Вместе с тем ранее глава городского департамента Роман Колосов отметил, что во время объезда встретил на улицах не так много дворников, как ему хотелось бы, особенно, в Сормове, Канавине и Московском районе. Специалисты департамента планируют побывать в каждом районе города и проверить, сколько на самом деле человек занимаются уборкой выпавшего 17-18 ноября снега.

"Комсомольская правда - Нижний Новгород" писала, что минувшая суббота стала настоящим днем жестянщика! Сильный гололед спровоцировал огромные пробки и массу ДТП на улицах приволжской столицы.

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