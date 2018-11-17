«Настоящий день жестянщика!»: Сильный гололед спровоцировал огромные пробки и ДТП в Нижнем Новгороде
В субботу, 17 ноября, в Нижнем Новгороде наконец-то немного потеплело и пошел снег. Однако жители не смогли порадоваться такой погоде, потому что на дорогах образовался сильный гололед. Дороги превратились в настоящий каток.
С самого утра соцсети пестрят фотографиями ДТП и огромных пробок. После обеда их количество только увеличилось, когда пошел ледяной дождь. Нижегородцы назвали сегодняшний день настоящим Днем жестянщика.
Нижегородцы с самого утра выкладывают фото заледеневших дорогФото: СОЦСЕТИ
- Зимняя резина даже новая сегодня не спасает - на дороге каток. Спасает только скоростной режим - тише едешь - быстрее доедешь, - написал Николай Полыгалин.
- На трассе полный ужас, много разбитых машин по обочинами, - поделился Иван Раштанов.
Пробки образовались на дорогах уже с самого утраФото: СОЦСЕТИ
- Лучше вообще по возможности не выезжать на дороги! Много машин ещё на летней резине, но заносит и на зимней, машина практически не тормозит. Я за рулём 10 лет, но в первый раз было так страшно ехать с верхней части вниз, - рассказала Елена Коткова.
Маши даже улетают в кюветФото: СОЦСЕТИ
Помимо этого нижегородцы пожаловались, что на самых опасных участках не работала спецтехника, дороги не были посыпаны. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на своей странице в соцсетях сообщил, что работа уже ведется.
- Идет обработка противогололедными материалами, дороги А и Б уже полностью обработаны, во многих районах полностью обработаны остановки общественного транспорта, - написал он.
Сильный гололед спровоцировал огромные пробки и ДТП в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
Согласно информации, в Автозаводском районе работают 10 комбинированных дорожных машин (КДМ) и два трактора, в Сормовском – четыре КДМ и много вспомогательной техники, в Нижегородском – пять КДМ и 11 единиц другой техники, в Приокском - шесть КДМ, а Ленинском – девять и три трактора, в Московском – пять КДМ, в Канавинском – шесть и плюс вспомогательная техника. В Советском районе уже выведены на дороги 14 КДМ и 16 единиц вспомогательной техники.
Больше всего аварий произошло в районе Мызинского моста и проспекта Гагарина.
Огромные пробки сковали город из-за непогодыФото: СОЦСЕТИ
Напомним, такая погода продлится вплоть до понедельника. Будьте аккуратны! МЧС просит нижегородцев аккуратно ходить по дорогам, не спешить и быть предельно внимательными.
- Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек, обходите опасную зону при уборке снега с крыш, - пояснили нижегородские спасатели.
Также рекомендуется обходить стороной деревья, ЛЭП и ограничиться в использовании автомобилей. А если вы за рулем, то максимально ограничьте скорость, соблюдайте дистанцию и исключите резкие торможения.