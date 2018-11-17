«Настоящий день жестянщика!»: Сильный гололед спровоцировал огромные пробки и ДТП в Нижнем Новгороде

В субботу, 17 ноября, в Нижнем Новгороде наконец-то немного потеплело и пошел снег. Однако жители не смогли порадоваться такой погоде, потому что на дорогах образовался сильный гололед. Дороги превратились в настоящий каток.

С самого утра соцсети пестрят фотографиями ДТП и огромных пробок. После обеда их количество только увеличилось, когда пошел ледяной дождь. Нижегородцы назвали сегодняшний день настоящим Днем жестянщика.

Нижегородцы с самого утра выкладывают фото заледеневших дорогФото: СОЦСЕТИ

- Зимняя резина даже новая сегодня не спасает - на дороге каток. Спасает только скоростной режим - тише едешь - быстрее доедешь, - написал Николай Полыгалин.

- На трассе полный ужас, много разбитых машин по обочинами, - поделился Иван Раштанов.

Пробки образовались на дорогах уже с самого утраФото: СОЦСЕТИ

- Лучше вообще по возможности не выезжать на дороги! Много машин ещё на летней резине, но заносит и на зимней, машина практически не тормозит. Я за рулём 10 лет, но в первый раз было так страшно ехать с верхней части вниз, - рассказала Елена Коткова.

Маши даже улетают в кюветФото: СОЦСЕТИ

Помимо этого нижегородцы пожаловались, что на самых опасных участках не работала спецтехника, дороги не были посыпаны. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на своей странице в соцсетях сообщил, что работа уже ведется.

- Идет обработка противогололедными материалами, дороги А и Б уже полностью обработаны, во многих районах полностью обработаны остановки общественного транспорта, - написал он.

Сильный гололед спровоцировал огромные пробки и ДТП в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ

Согласно информации, в Автозаводском районе работают 10 комбинированных дорожных машин (КДМ) и два трактора, в Сормовском – четыре КДМ и много вспомогательной техники, в Нижегородском – пять КДМ и 11 единиц другой техники, в Приокском - шесть КДМ, а Ленинском – девять и три трактора, в Московском – пять КДМ, в Канавинском – шесть и плюс вспомогательная техника. В Советском районе уже выведены на дороги 14 КДМ и 16 единиц вспомогательной техники.

Больше всего аварий произошло в районе Мызинского моста и проспекта Гагарина.

Огромные пробки сковали город из-за непогодыФото: СОЦСЕТИ

Напомним, такая погода продлится вплоть до понедельника. Будьте аккуратны! МЧС просит нижегородцев аккуратно ходить по дорогам, не спешить и быть предельно внимательными.

- Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек, обходите опасную зону при уборке снега с крыш, - пояснили нижегородские спасатели.

Также рекомендуется обходить стороной деревья, ЛЭП и ограничиться в использовании автомобилей. А если вы за рулем, то максимально ограничьте скорость, соблюдайте дистанцию и исключите резкие торможения.