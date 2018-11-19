2018-11-19T16:07:59+03:00
Общество

«Автоматические двери не предназначены для эвакуации»: Сотрудники МЧС проверили ТЦ «Небо»

Во время пожарной тревоги люди не смогли выбраться из здания через раздвижные двери
Юлия ИСАЕВА
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В соцсетях появилось видео, на котором видно, как посетители пытаются выбраться из парковки ТЦ на улицуВ соцсетях появилось видео, на котором видно, как посетители пытаются выбраться из парковки ТЦ на улицуФото: СОЦСЕТИ
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В минувшую субботу, 17 ноября, в торговом центре «Небо» в Нижнем Новгороде сработала пожарная сигнализация. Сообщение о тревоге поступило в пожарную часть в 23:55.

Из здания были эвакуированы около тысячи человек. На месте происшествия работали 57 человек личного состава МЧС и более десятка машин. В результате выяснилось, что никакого пожара нет – сирена сработала случайно.

Пожарная сигнализация сработала около полуночи Фото: СОЦСЕТИ

Пожарная сигнализация сработала около полуночиФото: СОЦСЕТИ

Через некоторое время в соцсетях появилось видео, на котором видно, как посетители пытаются выбраться из парковки ТЦ на улицу через раздвижные двери. Однако они были закрыты.

После этого МЧС начало проводить внеплановую проверку.

- В ходе эвакуации часть посетителей спустилась до подземной парковки, оказавшись в тамбур-шлюзах, двери выхода на подземную автостоянку были закрыты. Между тем, рядом имеется дверь, открыть которую может абсолютно любой человек, повернув задвижку, а затем выйти на улицу, - пояснил по итогу старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнему Новгороду Дмитрий Лубков.

По его словам, автоматические двери, которые при срабатывании пожарной сигнализации автоматически блокируются для предотвращения распространения огня и опасных факторов пожара. Они не предназначены для эвакуации.

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