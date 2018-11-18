В Нижнем Новгороде эвакуировали ресторан "Максимилиан"

Ресторан "Максимилиан", который находится в торговом центре "Небо", эвакуировали в ночь на 18 ноября. По словам очевидцев, это случилось из-за пожарной тревоги.

В МЧС полагают, что кто-то случайно нажал на кнопку пожарной сигнализации.Фото: СОЦСЕТИ

- Ресторан эвакуируют уже третий раз за последний месяц, - написала Яна Шнырова в соцсети "Вконтакте".

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области "Комсомольской правде - Нижний Новгород" рассказали, что сообщение о срабатывании пожарной сигнализации поступило в 23:55 17 ноября.

В МЧС полагают, что кто-то случайно нажал на кнопку пожарной сигнализации.Фото: СОЦСЕТИ

Предполагается, что срабатывание было ложным. Вероятно, кто-то случайно нажал на кнопку пожарной сигнализации. Информации о количестве эвакуированных человек и прибывшей на месте пожарной техники пока нет. Однако, судя по размещенным в соцсетях снимкам, к месту, где сработала сигнализация, приехало не менее шести пожарных машин.