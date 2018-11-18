2018-11-18T11:30:28+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде эвакуировали ресторан "Максимилиан"

В ночь на 18 ноября там сработала пожарная сигнализация [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
На место прибыло не менее шести пожарных машин.На место прибыло не менее шести пожарных машин.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Ресторан "Максимилиан", который находится в торговом центре "Небо", эвакуировали в ночь на 18 ноября. По словам очевидцев, это случилось из-за пожарной тревоги.

В МЧС полагают, что кто-то случайно нажал на кнопку пожарной сигнализации. Фото: СОЦСЕТИ

В МЧС полагают, что кто-то случайно нажал на кнопку пожарной сигнализации.Фото: СОЦСЕТИ

- Ресторан эвакуируют уже третий раз за последний месяц, - написала Яна Шнырова в соцсети "Вконтакте".

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области "Комсомольской правде - Нижний Новгород" рассказали, что сообщение о срабатывании пожарной сигнализации поступило в 23:55 17 ноября.

В МЧС полагают, что кто-то случайно нажал на кнопку пожарной сигнализации. Фото: СОЦСЕТИ

В МЧС полагают, что кто-то случайно нажал на кнопку пожарной сигнализации.Фото: СОЦСЕТИ

Предполагается, что срабатывание было ложным. Вероятно, кто-то случайно нажал на кнопку пожарной сигнализации. Информации о количестве эвакуированных человек и прибывшей на месте пожарной техники пока нет. Однако, судя по размещенным в соцсетях снимкам, к месту, где сработала сигнализация, приехало не менее шести пожарных машин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Выездной прием граждан пройдет в Кстове 7 декабря
В нижегородских лесах благоустроено более 2,5 тысячи мест отдыха
Снег на федеральных трассах Нижегородской области будут убирать около 100 единиц техники
БК "Нижний Новгород" проиграл УНИКСу, прервав серию из трех побед
Глеб Никитин поручил разобраться с последствиями гололеда
Нижегородское «Торпедо» обыграло братиславский «Слован» в матче КХЛ
Почти 30 миллиардов рублей получит Нижегородская область из бюджета РФ в 2019 году
На Нижегородскую область надвигаются ледяной дождь и мокрый снег
В комиссию по отбору кандидатов на пост министра экологии Нижегородской области вошли 10 экспертов
В Нижнем Новгороде пройдет первенство по Го
В Нижегородской области снизились цены на говядину, свинину и вермишель
Игорь Преображенский стал председателем общественного совета по экологии Нижнего Новгорода
В Нижегородской области появилась карта ДТП
Движение автобусов и троллейбусов изменится из-за демонтажа ж/д переезда на проспекте Ленина
В Княгинине завершены работы по благоустройству центрального парка
Обновленный скейт-парк в Приокском районе откроется 18 ноября
Глеб Никитин обсудил с Виталием Мутко празднование 800-летия Нижнего Новгорода
В Нижегородской области увеличилось производство молока
Глеб Никитин: «Более 3700 нижегородских работодателей повысили зарплату сотрудникам»
85% объектов проекта поддержки местных инициатив уже сданы в эксплуатацию
Из нижегородского аэропорта запустят прямые рейсы в Израиль
Водитель без прав устроил смертельное ДТП в Борском районе
Балахнинский депутат утаил сведения о своих доходах и расходах
Жители Канавинского района заложили капсулы времени с посланиями для будущих поколений
66-летний мужчина погиб на пожаре из-за сигареты в Варнавине
«Торпедо» в овертайме уступило рижскому «Динамо» в матче КХЛ