Беспилотный летательный аппарат, созданный АПЗ, принял участие в выставке «Безопасность. Охрана. Спасение»

В Нижнем Новгороде прошла Восьмая специализированная выставка «Безопасность. Охрана. Спасение», в которой приняли участие более 40 компаний и организаций, выпускающих технику, приборы и средства безопасности для спасения людей в чрезвычайных ситуациях. АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» презентовал там комплекс радиотехнической разведки на базе беспилотного летательного аппарата вертолетного типа (БПЛА-ВТ), разработанный совместно с Воронежской военно-воздушной академией и Московским авиационным институтом.

Комплекс был представлен впервые на форуме гражданского направления.

На экспозицию делегация АПЗ прибыла по приглашению Главного управления МЧС по Нижегородской области. Технический директор предприятия Виктор Сивов лично познакомил с новациями начальника ГУ МЧС региона Валерия Синькова и делегацию правительства.

– Подобные беспилотные аппараты позволяют на месте чрезвычайных происшествий анализировать ситуацию, а также предвидеть нежелательные последствия, – сказал Валерий Синьков. – Когда у нас появится такая техника, мы будем владеть ситуацией в полном объеме, не рисковать жизнью тех, кто обеспечивает ликвидацию этих последствий.

Вертолет-носитель АПЗ оснащен системами видеомониторинга, аварийной связи, сканирования, пожаротушения. Он может успешно использоваться для поиска природных пожаров в непроходимых местах, в поисково-спасательных операциях (для нахождения пострадавших, доставки снаряжения и средств первой медицинской помощи), для анализа в местах утечек опасных газов и в других целях.

– Имея большой высотный и температурный диапазоны, наш беспилотный аппарат способен работать в любых условиях, – отметил Виктор Сивов. – Он предназначен для координации работ в местах пожаров, стихийных бедствий, для обеспечения связи и проведения спасательных операций в горах и труднодоступных местах, для обследования водных бассейнов.

– За беспилотным летательным аппаратом арзамасцев – большое будущее, - поделился своим мнением начальник департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский. - Если бы он существовал в 2010 году, то площадь лесных пожаров в Нижегородской области была намного меньше. В Приволжском федеральном округе есть те места, куда не поступает сигнал с радио- и телевизионной вышек, сотовой связи, поэтому данная система, оснащенная видеомониторингом, нам интересна. Я уже предложил своим коллегам показать действие аппарата в рамках оперативно-тактических учений обнаружения пожаров, которые проводятся совместно с МЧС.

ТТХ беспилотного летательного аппарата производства АО «АПЗ»

Взлетная масса – 120 кг.

Масса полезной нагрузки – до 50 кг.

Время полета – 6 часов.

Скорость полета – до 160 км/ч.

Татьяна Коннова