Архивисты рассказали неизвестные тайны прошлого Козьмы Минина и Валерия Чкалова

Начался последний этап голосования в конкурсе «Великие имена России», в ходе которого нижегородцы выберут новое имя для аэропорта. На сегодняшний день в шорт-листе осталось только три имени: Максим Горький, Валерий Чкалов и Козьма Минин.

Козьма Минин

Это имя знает любой нижегородец с детства. Его именем названа главная площадь города, да и в школах рассказывают об ополчении Минина и Пожарского. Но, к сожалению, это все, что известно большинству нижегородцев о великом человеке.

Тем не менее, после ополчения именно Козьме Минину была доверена сокровищница царской казны. При этом, по словам руководителя комитета по делам архивов Нижегородской области Бориса Пудалова, Минин – единственный финансист столь высокого уровня, которого ни разу не обвиняли в хищении государственных средств. И даже занимая столь высокий пост, он не превратился в бездушного чиновника.

- Самое начало 1613 года, январь-февраль. И вот в Москве оказывается молодая женщина, жена купца Андронова из Новгорода Великого, - рассказал эпизод из жизни Минина Борис Пудалов. - У Андронова был родной брат, который сотрудничал с оккупантами, его за измену родине казнили. А его брат с перепугу убежал, бросив жену и детей. Жена с тремя маленькими детьми, не дождавшись мужа, приехала в Москву. Но тут ее ограбили, отобрав все деньги и теплые вещи. Дети остались только в том, что на них было одето. Будучи в отчаянии, она обратилась к Минину. Ополчение к тому моменту уже было распущенно, Минин уже был обычным чиновником. Он мог пожать плечами и сказать: «Это не мое дело». Но он помог. Из своих средств он выделил деньги детям на теплые вещи, а также помог женщине - ее куда-то определили. Также он добился того, что ей дали указную грамоту, что к ее мужу и к ней никаких претензий нет. И они смогли спокойно вернуться в Великий Новгород.

Кроме того, ему часто доверяли весьма важные государственные дела.

- Когда встал вопрос сбора средств для нужд самообороны в 1614 – 1615 годах, доверили снова Козьме Минину. Когда произошли волнения на территории Казанского края, разбираться кто прав, кто виноват, отправили Минина – переговорщик был хороший, умел выслушать и одну, и другую сторону, - добавил Борис Пудалов. - И еще один очень интересный штрих. В условиях смуты и неповиновения был велик соблазн обрушить железный кулак ополчения. Пару раз грозили. Ни но разу в карательных операциях он не был замечен.

Полководцем и военным тактиком он тоже был весьма хорошим. При том, что к военному ремеслу никакого отношения не имел.

- Во время решающей битвы (во время освобождения Москвы от литовско-польских захватчиков – прим.ред.)лучшая конница прошла через ополчение ,как нож через масло. Но вместо того, чтобы разбежаться в стрехе, бросая оружие, они засели в сгоревших избах и канавах, - рассказал об одном не очень известном факте Борис Пудалов. - Ночная атака трех отборных дворянских сотен решила судьбу. Возглавлял атаку Минин. Как он поднял три соткни – я не знаю. Видимо, личным примером.

Архивисты рассказали неизвестные тайны прошлого Козьмы Минина и Валерия Чкалова

Максим Горький

- Горький – это имя мировое, - уверен президент Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского Роман Стронгин. - Он выдающаяся личность, потому что взлетел на высоты своим трудом. Университетов он не кончал. У него была очень непростая жизнь, но те, кто читал его рецензии на статьи и книги, понимает, какой у него высокий уровень.

Сегодня книги Горького читают по всему миру, они входят в обязательную школьную программу, и до сих пор являются очень популярными.

По мнению Бориса Пудалова, секрет успеха Максима Горького в его природном уме и трудолюбии.

- Кстати, для нижегородцев очень свойственен природный ум и рациональный подход к жизни, - заметил Борис Пудалов.

Кроме того, Горький прекрасно умел ладить с людьми, он находил общий язык даже с теми, с кем были идеологические разногласия. Например, он близко знал Ленина, однако Октябрьскую революцию писатель не принял. Однако есть доподлинные свидетельства, что несмотря на разногласия, Горький и Ленин однажды вместе слушали «Аппосионату» Бетховена.

Архивисты рассказали неизвестные тайны прошлого Козьмы Минина и Валерия Чкалова

Валерий Чкалов

Великого летчика тоже знают во всем мире. Возможно, сейчас он не настолько популярен, как Горький, однако еще несколько лет назад его знал каждый школьник по всему миру. Его перелет через Северный полис стал настоящей сенсацией, рассказ о нем попал в учебники, а в Ванкувере, где была конечная точка его перелета, был установлен памятник Валерию Чкалову.

Настоящее имя Чкалова - Валериан, а родители звали его Аверька.

- Были разговоры, что нельзя называть именем того, кто погиб. Но герои погибают в большинстве случаев! – говорит Роман Стронгин. - Так что теперь никем назвать нельзя? Это некое лукавство. Герои как яркая вспышка оставляют память о себе.

Валерий Чкалов был шеф-пилотом на только что построенном 21-м авиационном заводе (ныне завод «Сокол» - прим.ред.). Именно он обкатывал все новые самолеты. И уходя на аэродром, его семья никогда не знала, вернется он живым или нет. И именно на 21-м заводе случилась первая крупная авария, в которой Чкалов чудом выжил.

- Машина начала разваливаться в воздухе, но часть фюзеляжа с креслом летчика ударилась о крону дерева, что смягчило удар. Первая реакция Чкалова после аварии: каковы характеристики машины, как она вела себя в полете, что стало причиной аварии, что надо исправить чтобы следующий полет прошел нормально, - рассказал Борис Пудалов.

Все документы, связанные с этой аварией сохранились в нижегородском архиве.

Однако Валерий Чкалов занимался не только тестированием новых самолетов, но и помогал своим землякам. Он был избран депутатом Верховного совета СССР и старался ответить на все просьбы.

- Мальчик из сельской школы написал Чкалову письмо, где рассказал о том, что у них школа находится очень далеко, туда тяжело ходить, но рядом есть здание, которое можно отремонтировать и сделать в нем школу, - рассказал Борис Пудалов. – Чкалов лично занимался этим вопросом.

С подобными просьбами нижегородцы постоянно обращались к Валерию Чкалову. И всем он старался помочь, о чем сохранилось очень много воспоминаний, документов и писем.

Проект «Великие имена России» позволяет вспомнить о великих личностях, которые когда-то жили на нижегородской земле, которые прославили ее на весь мир.

- Это в высшей степени важный проект, - считает Роман Стронгин. – Цицирон сказал: «Одно размышление о выдающихся людях воспитывает сердце и ум». Это крупное обращение к нашей истории через конкретных людей.

Напомним, голосование в рамках данного проекта продлится до 30 ноября 2018 года. Проголосовать за любимого кандидата можно несколькими способами. Во-первых, непосредственно на сайте проекта ВеликиеИмена.рф. Во-вторых, через социальные сети «Вконтакте»и «Одноклассники». В-третьих, с помощью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17.

И, наконец, можно просто заполнить анкету у волонтера. В Нижнем Новгороде и Дзержинске в рамках этой акции будут работать больше 300 волонтеров добровольческой организации «Волонтеры Победы». Встретить их можно в торговых центрах, в здании вокзала и в самом аэропорту «Стригино».

Победитель конкурса будет объявлен 5 декабря 2018 года.