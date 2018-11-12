В шорт-лист конкурса «Великие имена России» вошли Максим Горький, Валерий Чкалов и Козьма Минин

Всем нижегородцам, искренне болеющим душой за новое имя для нижегородского аэропорта, надо снова активизироваться – стартовало финальное голосование в рамках проекта «Великие имена России». В шорт-лист проекта попали Максим Горький, Валерий Чкалов и Козьма Минин.

- Я призываю всех нижегородцев принять активное участие в финальном голосовании проекта «Великие имена России», чтобы не быть простыми наблюдателями, а стать реальными участниками принятия решений, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кстати, голосование в рамках данного проекта продлится до 30 ноября 2018 года. Проголосовать за любимого кандидата можно несколькими способами. Во-первых, непосредственно на сайте проекта ВеликиеИмена.рф. Во-вторых, через социальные сети «Вконтакте»и «Одноклассники». В-третьих, с помощью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17.

И, наконец, можно просто заполнить анкету у волонтера. В Нижнем Новгороде и Дзержинске в рамках этой акции будут работать больше 300 волонтеров добровольческой организации «Волонтеры Победы». Встретить их можно в торговых центрах, в здании вокзала и в самом аэропорту «Стригино».

Победитель конкурса будет объявлен 5 декабря 2018 года.

КСТАТИ

Конкурс «Великие имена России» стартовал 11 октября 2018 года. Жителям страны предложили выбрать известных соотечественников, чьи имена дополнят официальные названия 47 аэропортов России. В этот список вошел и нижегородский аэропорт «Стригино».