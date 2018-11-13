Иван Носков назначен исполняющим обязанности главы администрации Дзержинска

13 ноября в Дзержинске состоялось внеочередное заседание думы, на котором были прекращены полномочия главы администрации Виктора Нестерова. Теперь исполнять его обязанности будет Иван Носков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Носков приступит к работе 14 ноября.

Кроме того, в ходе заседания гордумы от должности первого заместителя главы администрации был освобожден Анатолий Слизов.

Напомним, о том, что Носков займет пост главы Дзержинска, стало известно в прошлую пятницу. До этого он был заместителем мэра Нижнего Новгорода.

СПРАВКА «КП»

Иван Носков родился 3 марта 1972 года в Новосибирске. Он учился на физическом факультете Красноярского государственного университета. а в 2010 году окончил Российскую академию госслужбы при Президенте РФ.

До 1998 года Носков работал на различных должностях в коммерческих компаниях. В 2000 году его избрали на должность депутата Канского городского совета.

В 2006 году Носков стал главой иркутского филиала Фонда федерального имущества РФ, а с 2007 по 2009 годы работал в центральном аппарате Российского фонда федерального имущества. В сентябре 2013 года Носкова назначили на должность первого заместителч\я главы Солнечногорского муниципального района Московской области.

После этого он также занимал пост министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. До работы в Нижнем Новгороде он был вице-мэром Иркутска.