Замглавы Нижнего Новгорода Иван Носков станет мэром Дзержинска

Заместитель главы Нижнего Новгорода Иван Носков будет назначен и.о. главы администрации Дзержинска. Как сообщают источники «Комсомольской правды – Нижний Новгород», 13 ноября на заседании думы Дзержинска депутаты рассмотрят вопрос об отставке главы города Сергея Попова. Автоматически своих полномочий лишится глава администрации Виктор Нестеров, также по собственному желанию с поста уйдет первый заместитель сити-менеджера Анатолий Слизов.

Исполняющим обязанности главы администрации Дзержинска станет нынешний заместитель главы Нижнего Новгорода Иван Носков. Далее по закону будут назначены выборы единого мэра. Основным кандидатом на этот пост станет Носков.

Как напоминает источник «КП – Нижний Новгород», на встрече губернатора Глеба Никитина с жителями Дзержинска многие высказывали недовольство нынешней властью и просили главу региона «очистить местные элиты». На встрече Никитин даже потребовал от Виктора Нестерова «перестать смеяться, пока не решены проблемы жителей».

СПРАВКА «КП»

Иван Носков родился 3 марта 1972 года в Новосибирске. Он учился на физическом факультете Красноярского государственного университета. а в 2010 году окончил Российскую академию госслужбы при Президенте РФ.

До 1998 года Носков работал на различных должностях в коммерческих компаниях. В 2000 году его избрали на должность депутата Канского городского совета.

В 2006 году Носков стал главой иркутского филиала Фонда федерального имущества РФ, а с 2007 по 2009 годы работал в центральном аппарате Российского фонда федерального имущества. В сентябре 2013 года Носкова назначили на должность первого заместителч\я главы Солнечногорского муниципального района Московской области.

После этого он также занимал пост министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. До работы в Нижнем Новгороде он был вице-мэром Иркутска.