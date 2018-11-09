2018-11-09T16:32:12+03:00
Политика

Алексей Левкович восстановлен в должности главы МСУ Балахнинского района

Такое решение приняли депутаты Земского собрания на внеочередном заседании 9 ноября
Кирилл КОТОВ
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Фото: администрация БалахныФото: администрация Балахны
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Депутаты Земского собрания Балахнинского района на заседании 9 ноября восстановили Алексея Левковича в должности главу МСУ Балахнинского района. 1 ноября эти же депутаты отстранили Левковича в соответствии с представлением городского прокурора «об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции». Прокурор свое представление отозвал, поэтому депутаты были вынуждены восстановить Левковича.

Напомним, что 8 августа 2018 года депутаты Земского собрания Балахнинского района единогласно избрали нового главу местного самоуправления. Им стал Алексей Левкович, который является членом нижегородского регионального штаба Общероссийского народного фронта. Алексей Левкович исполняет полномочия главы МСУ Балахнинского района с 9 августа.

Напомним, ранее в Грузии был задержан Владимир Глушков – депутат Земского собрания Балахны. Через пару дней там же поймали и его брата - депутата Заксобрания Нижегородской области Александра Глушкова. Оба Глушковы обвиняются в мошенничестве при реконструкции автостанции в Балахне и взяточничестве. По версии следствия, в июле 2015 года Александр Глушков через посредника – родного брата Владимира – получил от директора строительной фирмы взятку в размере шести миллионов рублей за выделение земли под строительство двух многоквартирных домов. Кроме того, с 2013 по 2016 год братья Глушковы вместе с юристом Анной Игнашевой, бизнесменом Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими лицами под видом реконструкции автостанции возвели на том участке двухэтажный торговый центр.

В результате жители Балахны лишились транспортного узла, а Глушковы выкупили здания на территории бывшей автостанции, а земельный участок приобрели по заниженной стоимости. Причиненный ими ущерб оценивается не менее, чем в 100 миллионов рублей.

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