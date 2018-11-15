Аэропорт имени Валерия Чкалова может появиться не только в Нижнем Новгороде, но и в Новосибирске

Нижегородцы весьма активно выбирают новое имя для аэропорта. Пометавшись немного между Максимом Горьким и Валерием Чкаловым, жители Нижнего Новгорода большинством голосов все же выступают за великого летчика. Однако назвать аэропорт в честь Чкалова хотят не только нижегородцы. Как оказалось, его имя вошло в шорт-лист и новосибирского аэропорта. И сейчас Валерий Чкалов занимает вторую строчку в голосовании. Так что нижегородцам стоит скрестить пальцы, чтобы новосибирцы не стали более активно голосовать за нашего земляка. Пока же жители северного города отдают предпочтение маршалу авиации Александру Покрышкину.

Такая двойственная ситуация сложилась не только у нас. Жители многих городов хотят назвать свои аэропорты именами всемирно известных людей, которые не были их земляками. При этом ситуация в некоторых складывается более напряженно.

Михаил Ломоносов побеждает сразу в двух городах – в Архангельске и Москве (Домодедово)

Петр I Великий тоже побеждает в двух городах - в Воронеже и Санкт-Петербурге. А в Астрахани его имя держится пока на второй строчке.

Николай Муравьев-Амурский побеждает в Благовещенске и во Владивостоке. В Хабаровске Муравьев-Амурский на втором месте.

Андрей Туполев побеждает в московском Внуково и в Казани. Также имя Туполева значится в списках аэропорта Шереметьево и аэропорта в Омсе. Здесь они держатся на втором месте.

Сергей Короле в лидерах в Самаре и в Москве (Внуково). При этом его имя на своем аэропорте хотят видеть жители Магадана. Но тут он всего лишь на третьем месте.

Михаил Лермонтов – за него борются Пенза и Минеральные воды. В обоих городах он побеждает.

Пока непонятно как будет решаться вопрос, если одно и то же имя победит в разных городах. Но тут уже явно конфликт налицо. Но есть города, где противостояние не слишком сильное. Но это пока.

Алексей Маресьев в Белгороде на втором месте и в Волгограде на втором месте.

Георгий Жуков в Екатеринбурге на третьем месте, в Калуге на втором месте, в московском «Домодедово» на втором месте, а Волгограде Жуков побеждает.

Николай Кузнецов входит в шорт-лист в Архангельске и Самаре, но нигде пока не побеждает.

Геннадий Невельской вошел в списки Владивостока и Харабовска. Но в обоих городах держится на третьей строчке.

Константин Циолковский побеждает в Калуге, но также за него голосуют москвичи, которые хотят в его честь назвать аэропорт Внуково.

Екатерина II Великая возглавляет список в Краснодаре, а в Симферополе находится на втором месте.

Дмитрий Менделеев фигурирует в списках трех городов: Набережные Чалны (Нижнекамск), Тюмень и Москва (Шереметьево). Но нигде пока не побеждает, занимая вторые и третью строчки.

Александр Пушкин пока побеждает в Шереметьево, а в Санкт-Петербург его имя на третьем месте.

Фарман Салманов лидирует в Нижневартовске, а в Сургуте он на втором месте.

Александр Филипенко находится в шорт-листе Сургута и Нижневартовск. В обоих городах он на третьем месте.

Александр Невский – за него борются Санкт-Петербург и Псков. Но пока везде занимает второе место.

Александр Суворов лидирует в Ставрополе, а в Краснодаре он уже на втором месте.

Геннадий Невельской - в Южно-Сахалинске на втором месте, а в Хабаровске и Владивостоке на третьем месте.

Напомним, голосование в рамках проекта «Великие имена России» продлится до 30 ноября 2018 года. Проголосовать за любимого кандидата можно несколькими способами. Во-первых, непосредственно на сайте проекта ВеликиеИмена.рф. Во-вторых, через социальные сети «Вконтакте»и «Одноклассники». В-третьих, с помощью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17.

И, наконец, можно просто заполнить анкету у волонтера. В Нижнем Новгороде и Дзержинске в рамках этой акции будут работать больше 300 волонтеров добровольческой организации «Волонтеры Победы». Встретить их можно в торговых центрах, в здании вокзала и в самом аэропорту «Стригино».

Победитель конкурса будет объявлен 5 декабря 2018 года.