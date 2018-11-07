Вакцинация против гриппа в Нижегородской области: когда делать прививку, как она действует и от чего защищает

7 Нояб. 15:30 2018-11-08T15:42:14+03:00

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Вакцина против гриппа поступила во все поликлиники Нижнего Новгорода и области в конце октября. И уже сейчас, по данным Роспотребнадзора, привито 24% всего населения региона (более 740 тысяч человек, в том числе 190 тысяч детей). В разгар прививочной кампании «Комсомолка» выяснила, какую вакцину предлагают в этом году, какова ее эффективность и когда, собственно, ожидается эпидемия этого вирусного заболевания.

Перед вакцинацией пациенту необходимо сходить на прием к своему терапевтуФото: Анастасия НАЗАРОВА

Кому прививаться можно, а кому - нет

Для вакцинации 2018 года отечественные специалисты разработали вакцину под названием «Совигрипп», включающую антигенный состав для тех вирусов, которые могут вызвать эпидемию гриппа. Как отмечают специалисты, она намного лучше зарубежных вакцин - наши переносятся лучше.

Чтобы пройти вакцинацию, пациенту следует обратиться к своему лечащему врачу.

- Сначала врач проводит первичный медицинский осмотр: измеряет артериальное давление и температуру тела, проводит полный физикальный осмотр, выслушивает жалобы, если таковые имеются, - рассказала участковый терапевт городской поликлиники № 7 Екатерина Ефремова. - А после врач решает, возможна вакцинация или нет. В нашей поликлинике вакцинация проводится двумя препаратами: «Сопигрипп» (от гриппа) и «Пневмовакс» (она показана пациентам с заболеваниями дыхательных путей, например, бронхиальной астмой).

Если прививка не противопоказана, пациент в обязательном порядке заполняет медицинское согласие на добровольное проведение прививки, в котором указывает свои фамилию, имя и отчество и адрес проживания, а также ставит подпись. Затем пациент отправляется делать прививку. В случае если противопоказания все же имеются, с вакцинацией придется повременить.

- К противопоказаниям относятся декомпенсация и обострение хронических заболеваний. Допустим, если это бронхит, то прививку можно делать только после выздоровления, в период ремиссии, - пояснила врач-терапевт. - Также прививка невозможна, если имеются хронические неспецифические заболевания (грипп, ОРВИ). Под запрет попадают и лица, только что перенесшие оперативное вмешательство.

Вакцину необходимо хранить в специальном холодильнике при температуре от +2 до +8 градусовФото: Анастасия НАЗАРОВА

Не путать грипп и ОРВИ

Вакцина начинает действовать в первые дни после ее попадания в человеческий организм. Положа руку на сердце, врачи признаются: привитый пациент может заболеть, только стопроцентно это будет не грипп, да и болезнь будет протекать без осложнений (то, чего все так боятся).

- Эффективность вакцины «Совигрипп» уже доказана. Девяносто восемь процентов привитых не болеют. И только два процента не вырабатывают иммунитет и заболевают, - подчеркнула Марина Шарабакина, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

При этом эксперт добавила, что есть люди, которые во время эпидемии заболевают не гриппом, но самостоятельно ставят себе именно этот диагноз и всем говорят: «Я привился, но вакцина не подействовала».

- Заявляю: вакцина против гриппа защищает только против гриппа! От заболеваний вроде ОРВИ мы уйти не можем, - отметила Шарабакина. - Чтобы поднимать свой иммунитет, надо заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Следить за собой надо и первое время после прививки. Главное правило - беречь себя. Не переохлаждаться, не контактировать с уже больными людьми и не стрессовать. В общем, в течение двух-трех дней после вакцинации обеспечить себе максимальный покой.

Роспотребнадзор: эффективность вакцины 2018 года уже доказанаФото: Анастасия НАЗАРОВА

Прививаться надо сейчас!

Разговоров о коварном гриппе сейчас много, хотя до Нижегородской области вирус пока не добрался. В отличие от других регионов Российской Федерации (там зафиксированные единичные случаи заболеваемости гриппом). Причем проведенные исследования показали: идет полное соответствие с вакцинальным штаммом.

- Что это дает? Во-первых, уже привитые лица будут защищены от вируса. Во-вторых, если они защищены, то интенсивность эпидемии уже не будет такой, как если бы случилось несовпадение штаммов, - уточнила специалист Роспотребнадзора.

Прогнозируется, что эпидемия гриппа начнется в России в конце декабре - начале января. Скорее всего, после новогодних праздников, когда взрослые выйдут на работу, а дети отправятся в школу. Наверное, тогда же пойдет всплеск и других респираторных инфекций.

Исходя из описанного выше прогноза, получается, что привиться необходимо до 1 декабря. Ведь стойкий иммунитет после вакцины формируется в течение 14-30 дней. При этом бесплатная вакцинация проводится лишь в ноябре. С 1 декабря она будет реализована, и все желающие смогут привиться только на платной основе в вакцинальных центрах.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Вакцинация против гриппа бесплатно проводится следующим категориям граждан:

- дети с 6 месяцев;

- учащиеся 1-11 классов;

- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и вузах;

- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);

- беременные;

- взрослые лица старше 60 лет;

- лица, подлежащие призыву на военную службу;

- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечнососудистыми заболеваниями, ожирением.

ИНТЕРЕСНО

75% детей в классе или группе детсада должны быть привиты против гриппа. Только в этом случае вырабатывается коллективный иммунитет, который нужен для того, чтобы вакцинация работала!

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