Два новых вида гриппа придут этой зимой в Нижегородскую область

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-16T16:01:28+03:00

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Свиной грипп, птичий грипп, гонконгский грипп – за последние несколько лет какими только напастями не пугали нижегородцев. Не обойдется без новинок и нынешний сезон – в этом году специалисты ожидают появления в Нижегородской области сразу двух новых штаммов.

- Речь идет о вирусах H3N2 «Сингапур» и B «Колорадо». Ни тот, ни другой раньше на территории Нижегородской области да и вообще в России не выявлялись, - рассказала «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова. – К счастью, ни один из этих штаммов не относится к высокопатогенным. Их клиническая картина ничем не отличается от уже привычных нам вирусов гриппа. Тем не менее оба штамма наряду с так называемым высокопатогенным гриппом включены в состав новой вакцины.

Сейчас вирус гриппа бушует в Южном полушарии, а до Нижегородской области эпидемия дойдет не раньше декабря.

- Начало заболеваемости гриппом в регионе мы ожидаем в конце декабря, а сама эпидемия традиционно начинается после новогодних праздников, - рассказала Наталья Садыкова. – Вообще в последние годы вирус гриппа начал вести себя довольно агрессивно. Если раньше эпидемия случалась раз в два года, то теперь – ежегодно. При этом на территории области одновременно циркулируют сразу три вируса, благодаря чему эпидемия проходит более интенсивно.

В таких условиях единственным спасением остается вакцина – в этом году в Нижегородской области планируют привить 45% населения. При этом особое внимание планируется уделять группам риска, особенно беременным женщинам.

- Все дело в том, что детям до шести месяцев нельзя делать прививку, поэтому единственный способ защитить такого малыша – это сделать прививку женщине еще на стадии беременности, - объясняют специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. – Тогда у женщины вырабатывается иммунитет, который она через кровь передает малышу (плоду). В этом году мы планируем вакцинировать больше тысячи беременных нижегородок.

Кстати, идеальным временем для прививок от гриппа являются сентябрь и октябрь. С одной стороны, в это время люди еще не успели подхватить ОРВИ, а с другой – до начала эпидемии у них как раз вырабатывается иммунитет.

- Тем не менее, мы не ставим каких-то конечных дат вакцинации, - уверяет Наталья Садыкова. – Сделать прививку можно даже в начале эпидемии, так как обычно они растянуты по времени и до конца опасного сезона у человека успевает выработаться иммунитет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Нижегородской области уже начали вводить карантин из-за ОРВИ. В настоящее время ограничения введены в 5 группах в четырех детских садах и в пяти классах пяти школ Нижегородской области. Из них на территории Нижнего Новгорода закрыты на карантин две группы в детском саду Ленинского района и два класса в двух школах Автозаводского района.

КОНКРЕТНО

Кто может рассчитывать на бесплатную прививку?

- дети от 6 месяцев до 18 лет,

- студенты вузов,

- беременные,

- призывники,

- лица старше 60 лет

- люди с хроническими заболеваниями

- работники следующих учреждений: медицинских, образовательных, коммунального хозяйства, транспорт.

Только ЦИФРЫ

622,5 тысячи человек, в том числе 131,5 тысяча детей привиты от гриппа в Нижегородской области, что составляет 20% от всего населения региона.