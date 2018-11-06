Нижний Новгород признан одним из самых чистых городов Европы

СЕГОДНЯ 14:48 2018-11-06T14:51:25+03:00

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Агентство Numbeo провело исследование и выяснило, какие города в Европе являются самыми загрязненными. Нижний Новгород занял в этом рейтинге одно из последних мест.

Как сообщается на сайте агентства, столица Приволжья набрала только 16,29 из 100 по шкале загрязненности. По чистоте его обогнали только Хельсинки,

Канберра, Рейкьявик, Веллингтон и Цюрих.

Стоит отметить, что индекс загрязненности, рассчитываемый Numbeo, основан по большей части на мнении пользователей сайта, однако он также учитывает данные Всемирной организации здравоохранения, присваивая наибольший вес данным по загрязнению воздуха.

Напомним, в прошлом году аналитики сайта Domofond.ru провели собственное расследование. Выяснилось, что, по мнению жителей Нижнего Новгорода и Дзержинска, экология в их городах оставляет желать лучшего – в рейтинге, включающем в себя 94 российских города, они оказались на 64-м и 77-м местах соответственно.