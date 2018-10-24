Суд продлил срок ареста обвиняемому в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова

СЕГОДНЯ 14:54 2018-10-24T16:35:45+03:00

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Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок содержания под стражей в отношении обвиняемого в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова. Об этом сообщается на сайте суда.

Мужчина продолжит находиться в СИЗО до 23 декабря. Ни обвиняемый, ни его защита не были против такого решения.

Напомним, тело Дениса Суворова с признаками насильственной смерти было найдено 23 июля 2018 года в районе Казанской набережной. До этого его искали в течение двух суток. Он возвращался с дня рождения с улицы Рождественской домой на улицу Кудьминскую, но до дома так и не дошел.

Предполагаемого убийцу журналиста задержали 9 августа. Им оказался Дмитрий Панкратов, он – блогер, ведет свой канал в YouTube.

- Драк он никогда не любил, но в спорах о политике у него буквально скрежетали зубы, - рассказала тогда одна из знакомых Панкратова. – Он ярый оппозиционер, и если из-за чего-то он и мог бы кинуться на человека с кулаками – то только из-за политических взглядов.