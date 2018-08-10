«В спорах о политике у него скрежетали зубы»: знакомые рассказали о блогере, подозреваемом в зверском убийстве нижегородского журналиста

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-10T15:33:55+03:00

«В спорах о политике у него скрежетали зубы»: знакомые блогера, зверски убившего нижегородского журналиста, рассказали о нем Фото: СОЦСЕТИ

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Расследование чудовищно жестокого убийства 27-летнего журналиста Дениса Суворова продолжается в Нижнем Новгороде. Напомним, Денис Суворов пропал в ночь с 21 на 22 июля – вечер провел у друзей на улице Рождественской, потом пошел домой на улицу Кудьминскую, но до дома так и не дошел. Волонтеры, родные и друзья кинулись искать журналиста по всему городу, но нашли лишь 23 июля. Мертвым.

- Его, видимо, убивали камнем, лицо было обезображено, опознать удалось только по татуировкам на руках, - рассказывал тогда «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» один из друзей Дениса. – Самое жуткое, что это, похоже, был его знакомый. Говорят, они сходили вместе за шаурмой, а после этого Дениса уже никто не видел живым...

Денису Суворову было всего 27 лет.Фото: СОЦСЕТИ

В четверг, 9 августа, стало известно, что подозреваемого в убийстве Дениса Суворова задержали, и им действительно оказался его знакомый. А на следующий день удалось узнать и его имя – Дмитрий Панкратов.

Дмитрию 28 лет, он – блогер, ведет свой канал в YouTube. И, как обычно бывает в таких ситуациях, никто из его друзей не может даже поверить в то, что он способен на убийство, причем убийство зверское.

- Убить этот человек мог бы только случайно в порядке самообороны. Очень добрый, веселый, адекватный парень без малейших признаков неадекватного поведения и агрессии, - рассказывает Александр Волгин (имя и фамилия изменены – прим. авт.).

- Не может быть, я знала его с подросткового возраста, он всегда был добрым и отзывчивым, пристраивал бездомных кошек, кормил бродячих собак... Ну не способен он на убийство! – уверяет Анастасия Кошкина (имя и фамилия изменены – прим. авт.).

Впрочем, одна из знакомых Дмитрия Панкратова все же отметила, что была одна тема, способная вывести из себя спокойного и рассудительного блогера.

- Драк он никогда не любил, но в спорах о политике у него буквально скрежетали зубы, - призналась девушка. – Он ярый оппозиционер, и если из-за чего-то он и мог бы кинуться на человека с кулаками – то только из-за политических взглядов.

Следователи, однако, версию политического спора пока не подтверждают.

- Могу сказать точно, что с профессиональной деятельностью Дениса Суворова это не связано, и ни о какой политике они не спорили. Другой информации пока нет, мы работаем, - заявила «Комсомолке» руководитель пресс-службы СУ СКР по Нижегородской области Юлия Склярова.

В настоящее время, по данным следователей, Дмитрий Панкратов уже признал свою вину.

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