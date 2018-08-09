В Нижнем Новгороде задержали убийцу журналиста Дениса Суворова

СЕГОДНЯ 13:25 2018-08-09T14:05:21+03:00

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В Нижнем Новгороде задержали мужчину, который подозревается в убийстве 26-летнего журналиста Дениса Суворова. Об этом сообщает региональный СУ СК РФ.

Сейчас с мужчиной проводятся следственные действия. Здержанному 28 лет. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, Денис пропал в ночь с 21 на 22 июля. Он возвращался с дня рождения с улицы Рождественской домой на улицу Кудьминскую, но до дома так и не дошел. Волонтеры, родные и близкие искали журналиста по всему городу.

Его тело с признаками насильственной смерти обнаружили 23 июля 2018 года в районе Казанской набережной. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как пишут в соцсетях, молодому человеку нанесли множество ударов камнем. Он скончался от открытой черепно-мозговой травмы. Вокруг было очень много крови, а местные жители заявляют, что слышали крики.

Позже прокуратура взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела.