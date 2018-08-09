2018-08-09T14:05:21+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали убийцу журналиста Дениса Суворова

Тело молодого человека с признаками насильственной смерти обнаружили 23 июля
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, который подозревается в убийстве 26-летнего журналиста Дениса Суворова. Об этом сообщает региональный СУ СК РФ.

Сейчас с мужчиной проводятся следственные действия. Здержанному 28 лет. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, Денис пропал в ночь с 21 на 22 июля. Он возвращался с дня рождения с улицы Рождественской домой на улицу Кудьминскую, но до дома так и не дошел. Волонтеры, родные и близкие искали журналиста по всему городу.

Его тело с признаками насильственной смерти обнаружили 23 июля 2018 года в районе Казанской набережной. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как пишут в соцсетях, молодому человеку нанесли множество ударов камнем. Он скончался от открытой черепно-мозговой травмы. Вокруг было очень много крови, а местные жители заявляют, что слышали крики.

Позже прокуратура взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Он мечтал видеть, как дети растут": вахтовика из Новосемейкино, разбившегося в крушении МИ-8 в Красноярском крае, дома ждали жена и сын
Коллеги Сергея Веретенникова не могут поверить в случившееся и вспоминают, как вместе хотели наконец-то найти работу дома, рядом с семьей и завязать с такой жизнью
Новости 24
Шестилетний пассажир погиб в ДТП, потому что пьяный водитель не справился с управлением
914 домов в Нижнем Новгороде прошли проверку на морозоустойчивость
ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с командой "Луч" из Владивостока
Полицейский за взятку в 93 000 рублей закрыл глаза на то, что иностранцев фиктивно ставили на учет
На матч Олимп-ФНЛ в Нижнем Новгороде пришли более 28 000 зрителей
Канавинский суд отказался возвращать маленькую дочь отцу-англичанину
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Торпедо» со счетом 4:3
Глеб Никитин: «В ближайшие два года вопрос о строительстве виадука на Петряевском переезде должен быть решен»
Доходы бюджета Нижегородской области выросли на восемь процентов
Завод «Красное Сормово» передал компании «Пола Райз» третий сухогруз
Глеб Никитин инициировал создание экспертной группы при Совете по стратегии развития Нижегородской области
Более 80 процентов жилых домов Нижнего Новгорода готовы к отопительному сезону
Дети решили покататься на мопеде в Нижегородской области: один из них в больнице
Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Нижегородской области
Арбитражный суд Нижегородской области: готовить проектную документацию при газификации домов необязательно
Глава администрации Шатковского района оштрафован за несвоевременный снос расселенного аварийного дома
С 16 августа в Нижегородской области начнется марафон по сбору средств для продуктов для одиноких пожилых людей
Глеб Никитин: «Нижегородской области необходимо увеличивать объемы поставок строительных материалов на жилищный рынок»
Режиссер Арсений Гончуков получил спецприз фестиваля Realist Web Fest за «Район тьмы»
Двое— я и моя тень: в Выксе состоялся фестиваль близнецов
В Кулебаках насмерть сбили велосипедиста
Сергей Баринов провел первое заседание группы по инвентаризации заброшенных соцобъектов в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин встретился с 400 жителями Лыскова
Хоккеисты из рижского «Динамо» обыграли «Торпедо» со счетом 1:0
На Автозаводе из-за велопробега 9 августа перекроют Южный бульвар
В ближайшее время на Нижний Новгород снова обрушатся гроза, ливень и град