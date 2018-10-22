Появилось видео с места смертельного ДТП с пассажирским автобусом под Нижним Новгородом

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-22T13:18:49+03:00

13 человек были ранены, а водитель иномарки погиб на месте происшествия

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Утром 22 октября в Богородском районе Нижегородской области иномарка протаранила пассажирский автобус. Жуткое ДТП спровоцировало пробку, троих человек увезли в больницу, а водитель легковушки погиб. «Комсомолка» публикует видео с места происшествия.

Очевидец, снимавший это видео, повторяет только одно: "Ужас, ужас, ужас". Случившееся действительно шокировало многих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/674385" frameborder="0"></iframe> Появилось видео смертельного ДТП с пассажирским автобусом под Нижним Новгородом.

Напомним, авария случилась около семи часов утра. По информации ГУ МВД по Нижегородской области, водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где на тот момент проезжал автобус. Произошло сильнейшее столкновение.

С места аварии были госпитализированы три пассажира автобуса, еще девять получили ранения и были осмотрены врачом. Среди них был и водитель автобуса. Мужчина, сидевший за рулем иномарки, погиб на месте.

Как сообщили очевидцы происшествия в соцсетях, на дороге, где случилась авария, был гололед.

Позже появилось видео с места этой аварии.