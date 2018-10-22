Один человек погиб и 13 пострадали в жутком ДТП с пассажирским автобусом под Нижним Новгородом

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-22T10:32:50+03:00

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Сегодня, 22 октября 2018 года, в Богородском районе Нижегородской области иномарка протаранила пассажирский автобус. От легковушки осталась груда металла, а 13 человек, находившихся в автобусе, получили ранения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, ДТП произошло около семи часов утра на автодороге Нижний Новгород – Касимов. Водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где на тот момент проезжал автобус с пассажирами внутри.

После сильного столкновения водитель иномарки погиб на месте происшествия. Мужчина, сидевший за рулем автобуса, пострадал. Также ранения различной степени тяжести получили еще двенадцать пассажиров. Трое из них госпитализированы.

Как сообщили очевидцы происшествия в соцсетях, на дороге, где случилась авария, был гололед. В результате на трассе образовалась длинная пробка. Сейчас на месте ДТП работают спецслужбы.