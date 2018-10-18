2018-10-18T13:57:19+03:00
Общество

Максим Горький, Козьма Минин, Серафим Саровский: стартует голосование за новое имя нижегородского аэропорта

Результаты голосования на сайте «Комсомолки» будут учтены при составлении шорт-листа
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Максим Горький, Козьма Минин, Серафим Саровский: стартует голосование за новое имя нижегородского аэропортаМаксим Горький, Козьма Минин, Серафим Саровский: стартует голосование за новое имя нижегородского аэропортаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Горячие дискуссии по поводу нового имени для аэропорта «Стригино» продолжаются в Нижнем Новгороде. Напомним, в рамках федерального проекта «Великие имена России» 11 октября 2018 года был объявлен конкурс на новое название для нижегородского аэропорта. Переименование планируется провести по мировым и российским стандартам – так, например, в Париже есть аэропорт Шарль-де-Голль, в Римини – аэропорт Федерико Феллини, в Ростове-на-Дону – аэропорт Платов.

Общественная палата Нижегородской области предложила горожанам пять вариантов нового имени нижегородского аэропорта. Но «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» решила немного расширить этот список. Голосование будет проходить на сайте nnov.kp.ru и в группе «ВКонтакте» с 18 по 25 октября 2018 года. Полученные результаты будут учтены при составлении шорт-листа. Кроме голосования в интернете, будет также организовано анкетирование.

Напомним, комментируя конкурс «Великие имена России», губернатор Глеб Никитин отметил, что перед жителями региона будет стоять нелегкий выбор, поскольку в Нижегородской области множество талантливых людей и отдать предпочтение кому-то одному будет достаточно сложно.

- Это представители совершенно разных сфер: великий писатель Максим Горький, изобретатели Иван Кулибин и Ростислав Алексеев, знаменитый летчик-испытатель Валерий Чкалов. Этот список можно продолжать долго. Очень хочется не забыть никого, чтобы в итоге у нашего аэропорта было яркое, запоминающееся и узнаваемое имя. И я надеюсь, что нижегородцы примут активное участие в голосовании, — отметил Глеб Никитин.

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