Стало известно, когда начнется продажа билетов на Alfa Future People 2019

СЕГОДНЯ 16:26 2018-10-17T17:38:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Только любители электронной музыки отошли от пятого, юбилейного, фестиваля Alfa Future People (18+), как организаторы объявляют о скором старте продажи билетов на шестой open air.

Фестиваль 2018 года побил рекорды посещаемости и собрал 52 тысячи посетителей. Фото предоставлено организаторами

Директор AFP Юлия Дорошина рассказала «Комсомольской правде - Нижний Новгород», что билеты на самое ожидаемое и масштабное событие современной электронной музыки и технологий в России можно будет купить буквально через пару недель. Фестиваль снова планируется провести на нижегородской земле.

Фестиваль 2018 года побил рекорды посещаемости и собрал 52 тысячи посетителей. Фото предоставлено организаторами

- Вокруг нашего фестиваля всегда было много сплетен. Каждый год говорят, что мы переедем в Казань, в Сочи, еще куда-то. Тем не менее, все пять лет мы благополучно отстраивали отношения с Нижегородской областью, которая нас полностью устраивает как локация. И на следующий год мы также работаем с этим регионом, - заявила собеседница «Комсомолки».

Фестиваль 2018 года побил рекорды посещаемости и собрал 52 тысячи посетителей. Фото предоставлено организаторами

Юлия добавила, что акционером AFP по-прежнему является «Альфа банк» и что никаких изменений не предвидится, они даже не обсуждаются.

- Мы продолжаем работать под брендом Alfa Future People. Это зарегистрированный торговый знак, - сказала директор фестиваля.

Напомним, в 2018 году фестиваль, который проходил с 10 по 12 августа в поселке Большое Козино под Нижним Новгородом, побил рекорды посещаемости и собрал 52 тысячи посетителей из 20 стран мира. «Комсомольская правда» рассказала, как это было, а также выявила плюсы и минусы AFP-2018.