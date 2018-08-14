С духами и фантиками нельзя: чем огорчил и порадовал фестиваль электронной музыки Alfa Future People

СЕГОДНЯ 09:30 2018-08-14T09:47:07+03:00

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Alfa Future People — долгожданное событие не только для нижегородских фанатов электронной музыки. На площадку аэродрома в Козино стекаются даже москвичи и гости других городов страны. Посмотреть на «технологии, которые меняют мир» поехала и «Комсомольская правда». Причем действительно ехать можно было только на электричке. Те, кто выбрал автомобиль, еле ползли в Сормове и рисковали опоздать на любимых исполнителей.

Время 13.30, а в вагоне уже тесно от рюкзаков с палатками и самих путешественников. Но ехать совсем чуть-чуть — всего полчаса. Можно и потерпеть.

Дойти от станции "Козино" до площадки можно за 15 минут или за 100 рублей на машинеФото: Светлана СТРОКАН

В жару +28 дорога от станции «Козино» до площадки фестиваля, по ощущениям, удлинилась в несколько раз. Проезжающие таксисты предлагали домчать до места за 100 рублей с ветерком, но мы держались от лишних трат. Благо из багажа — бутылка воды, сумка, и никаких палаток. Толпа вокруг, видимо, руководствовалась пословицей «своя ноша не тянет» или так предвкушала выходные, что не обращала внимания ни на жару, ни на долгую дорогу.

У первого кпп фестиваля выстроилась очередь из машин, палаток с шаурмой и людей. И если на первом досмотре никто не понес существенных потерь, то на втором пропускном пункте у парня изъяли целый флакон туалетной воды, а девушку заставили выкинуть фантик из под конфетки.

Первым делом гостям праздника было интересно взглянуть на главную сцену — космонавта высотой с девятиэтажный домФото: Светлана СТРОКАН

Наконец досмотры остались позади, а впереди замаячила главная сцена. Как мы не старались последовательно оглядывать все площадки по пути, но достичь огромного космонавта высотой с девятиэтажный дом — который и представлял сцену — хотелось в первую очередь. Такого мнения придерживались не одни мы — до выступления еще несколько часов, а на сцене уже толпы — правда, пока только охотники за фотографиями.

Когда сцена была запечатлена во всех ракурсах, возник вопрос — «что делать до восьми вечера?» (с этого часа выступали диджеи). Это значит, что пришло время исследовать все зоны отдыха и развлечений, которые предложили организаторы.

В спортивной зоне народ увлеченно играл в теннис, волейбол, проходил полосу препятствий и катался на доске для серфинга.

Чтобы поиграть в теннис вставали в очередьФото: Светлана СТРОКАН

Двое мужчин в плавках плыли в прямоугольном бассейне на доске навстречу друг к другу. Те, кто совсем сомлел от жары, проводили время на лежаках у места для подзарядки устройств и смотрели фильмы. А чуть дальше представительницы слабого пола ждали, когда их мужчинам надоест играть в видеоигры. Особо любознательные могли ознакомиться с технологиями будущего.

Некоторые просто загорали в зоне кемпинга в купальниках, ожидая вечерней прохлады. Из-за жары планка развлечений значительно снизилась. Многие просто находили тенек и пытались пережить жару. Предприимчивые жители Козино смекнули, что в такую погоду окунуться захочется многим и предлагали предлагали гостям фестиваля принять душ за 200 рублей и даже общественные бани.

Кроме душа за 200 рублей местные жители предлагали гостям вот такие баниФото: Юлия ИСАЕВА

Пекло не волновало, разве что, гостей в вип-зонах — помещения были оснащены кондиционером с отдельным баром, меню и танцевальной зоной. Только в билет стоимостью 6500 рублей привилегии эти не входили, так же как и кемпинг. Пожить на фестивале с палаткой стоит от 10 000 рублей и выше — если интересуют вип-зоны.

Если три дня питаться на фудкорте, то можно уйти с пустыми карманами. На фестивале представили огромный выбор кухонь народов мира, только, если хочется сэкономить — лучше приходить сытым или питаться за периметром — обычный хот-дог встал в 250 рублей, а шаурма в 300. С темнотой на фудкорте стало толпиться много народу и образовалась очередь. Чтобы получить бургер пришлось ждать около 20 минут.

Место в тени в этом году оказалось в особом почетеФото: Юлия ИСАЕВА

С наступлением темноты все площадки фестиваля запестрили разными огнями и народ снова разбрелся фотографироваться. Тем более многие подготовились и пришли в «космических» костюмах, которые поблескивали в темноте.

Гости праздника подготовились и приходили в необычных костюмахФото: Светлана СТРОКАН

Главная сцена ожила и толпа завопила под треки хедлайнеров. На экране «космической» площадки появилась проекция планет, а ближе к полуночи в небо взмыл салют, после которого сцена оставалась погасшей несколько минут, что вызвало недоумение гостей.

- В прошлом году организация выступлений была лучше — таких задержек не было, - поговаривали очевидцы.

Если до полуночи к сцене еще худо-бедно можно было пробраться, то после плотность гостей на один квадратный метр сильно возросла и пытаться зайти в толпу становилось опасным. Народу как-будто прибавилось — образовались очереди к туалетам и барам. Вставали в очередь даже для того, чтобы сфотографироваться на той или иной площадке.

С темнотой увеличилось и число курильщиков. Молодые люди, прикрываясь покровом ночи, особо не церемонились с поиском специальных мест и дымили, где придется.

Bass-сцена оказалась фаворитом среди остальных площадокФото: Юлия ИСАЕВА

В этот год произошло возрождение новой звезды — Bass-сцены. Гости с любопытством поглядывали на необычную форму площадки, а когда на нее вышел Дельфин зрители просто зашлись в восторге.

Многие с сожалением вспоминали сцену «Бакарди» с прошлого года. Любители более легкой музыки нашли себе пристанище на ней год назад. На Alfa Future People 2018 ее не было.

"Комсомольской правде" удалось поймать Дельфина у одного из шатровФото: Светлана СТРОКАН

Уехать с фестиваля проще простого — даже если время два ночи. Электрички курсировали каждый час. Правда, добраться за 80 рублей получится только до Козино и Нижнего Новгорода. Если ехать в любое другое место — придется воспользоваться услугами такси и изрядно переплатить.

По пути на станцию продавцы в палатках предлагали отведать шаурмы за 200-300 рублей. Мы соблазнились на одну и, оказалось, зря — одна капуста.

Плюсы:

1. Хорошая звукоизоляция — музыку не слышно за пределами площадки фестиваля

2. Электрички ходят круглые сутки и часто

3. Быстрый интернет на всей территории

4. Много площадок для отдыха и развлечений

5. Есть, где подзарядить гаджеты

6. Разнообразные диджеи

7. Bass-сцена

Минусы:

1. Большая цена за билет

2. Платный душ

3. Длинные паузы между выступлениями на главной сцене

4. Дорогая еда

5. Очереди у туалетов и на фудкортах