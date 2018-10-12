«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Выбери самого классного учителя!»

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-12T11:58:22+03:00

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«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» подводит итоги конкурса «Выбери самого классного учителя!», который проходил на сайте nnov.kp.ru с 10 сентября по 4 октября 2018 года. В конкурсе приняли участие 15 учителей из Нижнего Новгорода, а также Дзержинска, Кстова и других городов области. А победительницей стала учительница начальных классов кстовской школы №2 Елена Валерьевна Гришакова. За нее на сайте «Комсомолки» было отдано 912 голосов - и ученики, и их родители переживали за любимого педагога и приложили все усилия к тому, чтобы она заняла первое место.

- Я с радостью вхожу в свой светлый класс,

С улыбкою учитель встретит нас,

Как много знаний всем она даёт

И учит смело двигаться вперёд, - так в стихах рассказал о своей любимой учительнице второклассник Лаврентий Гневашев, добавив, что сочинять стихотворение ему помогала бабушка.