Выбери самого классного учителя!

СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-06T15:58:13+03:00

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«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» запускает фотоконкурс «Классный учитель». Его условия просты: нужно прислать фото учителя, указать его фамилию, имя и отчество, город или поселок проживания, а также рассказать немного о педагоге.

Фото могут отправлять как сами педагоги, так и их родные, друзья, ученики, выпускники.

Стартует конкурс 10 сентября и продлится до 4 октября. В День учителя (5 октября) или сразу после него мы наградим самых активных, творческих и очаровательных учителей.

Дерзайте! Пусть о вас узнает вся область! Победитель и призеры получат дипломы, подарки и, конечно, славу. Мы расскажем о вас на страницах любимой газеты, а также на сайте kp.ru и на радио «Комсомольская правда» на 92,8 FM.

Отправляйте фотографии на почту: kpnn@phkp.ru с пометкой «Классный учитель». Список участников будет обновляться раз в сутки.

Дорогие участники и участницы, желательно отправлять фото, на котором вы одни, без детей, или с публичных мероприятий (в соответствии с законодательством).

Голосование будет проходить на сайте nnov.kp.ru. Читатели смогут отдавать свои голоса сразу за нескольких участников конкурса и возвращаться к голосованию через 24 часа.

Положение о конкурсе.