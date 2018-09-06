2018-09-06T15:58:13+03:00
Конкурсы и тесты

Выбери самого классного учителя!

«Комсомолка» запускает новый фотоконкурс
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Выбери самого классного учителя!Выбери самого классного учителя!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» запускает фотоконкурс «Классный учитель». Его условия просты: нужно прислать фото учителя, указать его фамилию, имя и отчество, город или поселок проживания, а также рассказать немного о педагоге.

Фото могут отправлять как сами педагоги, так и их родные, друзья, ученики, выпускники.

Стартует конкурс 10 сентября и продлится до 4 октября. В День учителя (5 октября) или сразу после него мы наградим самых активных, творческих и очаровательных учителей.

Дерзайте! Пусть о вас узнает вся область! Победитель и призеры получат дипломы, подарки и, конечно, славу. Мы расскажем о вас на страницах любимой газеты, а также на сайте kp.ru и на радио «Комсомольская правда» на 92,8 FM.

Отправляйте фотографии на почту: kpnn@phkp.ru с пометкой «Классный учитель». Список участников будет обновляться раз в сутки.

Дорогие участники и участницы, желательно отправлять фото, на котором вы одни, без детей, или с публичных мероприятий (в соответствии с законодательством).

Голосование будет проходить на сайте nnov.kp.ru. Читатели смогут отдавать свои голоса сразу за нескольких участников конкурса и возвращаться к голосованию через 24 часа.

Положение о конкурсе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чем вам интересна Россия?
В преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов «Комсомолка» совместно с Россотрудничеством объявляет конкурс на лучшую фотоисторию, посвященную российской культуре, традициям, символам и интересным событиям [Внимание, конкурс!]
Новости 24
Глеб Никитин проверил ход работ по реконструкции малой чаши бассейна в СДЮШОР «Заря»
Специалисты выяснили, почему брусчатка на тротуаре у «Нитела» все время проваливается
В Нижегородской области издали книгу об истории Горьковского областного студенческого строительного отряда
В Нижегородской области разыскивают 34-летнего Сергея Авдошина
Кальянную «Обнял» на Рождественской закрыли из-за антисанитарии
Во дворах на улице 40 лет Победы появились 100 новых парковочных мест
Общественный совет при министерстве имущества Нижегородской области выбрал председателя
Госдолг Нижегородской области составляет более 65 миллиардов рублей
Глеб Никитин: «Будем активно привлекать предприятия НХП к благоустройству и развитию исторических центров»
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 8%
В Спасском районе на пожаре в частном доме погиб пенсионер