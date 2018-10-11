«Не волнуйся, я выхожу замуж»: 16-летнюю Регину Ангарову, которую разыскивают больше месяца, похитили родители жениха

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-11T18:29:38+03:00

Девочка была замечена в зеленой "семерке" около часу дня. Ночью этого же дня Регина отзвонилась из Челябинска Фото: СОЦСЕТИ

Девочку увезли из Уреня в Челябинск к 14-летнему цыгану

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10 октября в соцсетях появилась очередная новость про пропавшего ребенка - 16-летняя Регина Ангарова ушла к подруге второго сентября днем и не вернулась. Однако в этот раз нижегородцы проявлять сочувствие не торопились и отнеслись к информации недоверчиво.

- Пропал ребенок, а разместили только сейчас? Новость - фейк, - руководствовались таким принципом «комментаторы» под постом.

«Комсомольская правда» дозвонилась по указанному номеру и выяснила подробности. Написанное в соцсетях оказалось правдой.

«Воспитываю, как родную дочь»

Оказалось, что настоящая мама бросила девочку почти сразу после рождения, а воспитывает ее тетя - Татьяна Ангарова. Опекун рассказала, что Регина - цыганка по отцовской линии, но сейчас воспитывается в русских традициях. Отец девочки умер, когда та была совсем крохой. Тетя взяла трехлетнюю племянницу и растила, как родную дочь. Уже тогда открылось, что Регина больна туберкулезом. Татьяна водила по врачам девочку каждые полгода и болезнь отступала.

«Мама, я выхожу замуж»

После девятого класса Регина продолжила обучение в училище в Урени по специальности финансиста. Скромную и тихую Регину знали только с хорошей стороны.

- Спокойная она у меня, дома всегда сидела, на дискотеки не ходила. Иногда гуляла с подружками, - так отозвалась о племяннице ее тетя.

С "женихом" (слева) Регина познакомилась в соцсетях и созванивалась по телефонуФото: СОЦСЕТИ

Второго сентября Регина тоже пошла гулять с подружкой. Но домой уже не вернулась.

Перепуганная тетя забила тревогу в два часа дня. В маленьком городе сразу нашлись те, кто видел девочку. Посмотрев записи с видеокамер у местного магазина, выяснили, что около 12.30 Регина села в темно-зеленую «семерку» и уехала в неизвестном направлении.

Ближе к ночи на телефон Татьяны раздался звонок. Это была Регина.

- Мам, не волнуйся, я выхожу замуж! - восторженно сообщила девочка.

Ошарашенная Татьяна не нашлась, что ответить, как в трубке зазвучал успокаивающий женский голос. На другом конце провода объясняли, что девочка теперь будет жить в семье жениха.

- Какого жениха? Вы ребенка малолетнего у меня украли! Везите Регину обратно и не вздумайте ее трогать, - от возмущения у Татьяны не нашлось слов.

- Мам, не волнуйся, - еще раз сказала девочка и добавила, - мы уже к дому в Челябинске подъезжаем. Потом перезвоню.

Предположительному жениху Регины (крайний справа) оказалось около 14 летФото: СОЦСЕТИ

- Если свататься приехали, то почему зайти не смогли, я рядом живу? Похитили мою дочь и поселили неизвестно с кем. Узнают, что она болеет, и выкинут ее на улицу! - боится Татьяна.Как оказалось, Регина уже несколько недель общалась в соцсети с мальчиком, цыганом по национальности. Потом подростки стали созваниваться. Такой факт из жизни племянницы оказался неожиданностью для женщины.

- А у вас нет такой традиции с похищением невест?

- Да что же мы, цыгане, в каменном веке живем что ли? Я воспитывала ее как русскую. Она у меня и в брюках ходит. Посмотрите, даже на цыганку не похожа, - отмела такой вариант Татьяна.

Кстати

Как сообщили «Комсомольской правде», предположительному жениху около 14 лет. По входящим звонкам удалось распознать примерное местоположение девочки, которое постоянно меняется. Регину ищут сразу в нескольких городах - Челябинске, Тамбове и Самаре.

Официально

Следователи Уренского МСО СУ СК России по Нижегородской области по заявлению опекуна о безвестном исчезновении 16-летней Регины Ангаровой в сентябре 2018 года организовали доследственную проверку.

- В настоящее время следователи СК и оперативные сотрудники полиции отрабатывают, в том числе, версию о том, что пропавшая студентка намеревалась выйти замуж по цыганским обычаям и может находиться в Челябинске или Самаре

Лицам, располагающим любой информацией о пропавшей девушке, просьба связаться со следователями СК по телефону 8 920 069 59 87.