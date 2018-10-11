16-летняя Регина Ангарова пропала в Нижегородской области
В Нижегородской области вновь ищут подростка. 16-летняя Регина Ангарова пропала в Урене 2 сентября. Последний раз ее видении на улице Ленина. Она садилась в легковую машину и уехала в неизвестном направлении.
Приметы: рост 165 сантиметров/ худощавого телосложения, темно-русые волосы, глаза карие.
Была одета: серая водолазка, черная юбка.
При себе имела телефон.
В ориентировке волонтеров говорится о том, что девушка нуждается в медицинской помощи.
При этом ищут ее не только в Нижегородской области. Поиск объявлен по всей России.
Любую имеющуюся у вас информация о Регине Ангарской сообщайте волонтерам по телефону 8 (831) 291-51-51 ли в полицию по телефону 102.
Напомним, продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой, которая пропала в СНТ "Борок " Кстовского района, а также 9-летней Маши Люлиной, которая пропала возле своего дома в Богородске.