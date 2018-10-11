16-летняя Регина Ангарова пропала в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-11T15:32:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижегородской области вновь ищут подростка. 16-летняя Регина Ангарова пропала в Урене 2 сентября. Последний раз ее видении на улице Ленина. Она садилась в легковую машину и уехала в неизвестном направлении.

Приметы: рост 165 сантиметров/ худощавого телосложения, темно-русые волосы, глаза карие.

Была одета: серая водолазка, черная юбка.

При себе имела телефон.

В ориентировке волонтеров говорится о том, что девушка нуждается в медицинской помощи.

При этом ищут ее не только в Нижегородской области. Поиск объявлен по всей России.

Любую имеющуюся у вас информация о Регине Ангарской сообщайте волонтерам по телефону 8 (831) 291-51-51 ли в полицию по телефону 102.

Напомним, продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой, которая пропала в СНТ "Борок " Кстовского района, а также 9-летней Маши Люлиной, которая пропала возле своего дома в Богородске.