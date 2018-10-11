В Нижнем Новгороде 19-летний педофил предстанет перед судом за растление двух малолетних девочек
Следователи СО по городу Бор СУ СК России по Нижегородской области завершили расследование уголовного дела по обвинению 19-летнего мужчины в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек.
Трагедия произошла в июне 2018 года. Парень набросился на девочек, которым не было даже 14 лет в парке на Бору.
- Обвиняемый совершил в отношении двух малолетних девочек насильственные действия сексуального характера, — рассказали в СКР по Нижегородской области.
Силовики задержали мужчину по горячим следам. Удалось выяснить, что мужчина был не знаком с жертвами.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в 2014 году малолетний педофил приставал к девятилетней девочке. Родители ребенка заметили откровенную переписку, которую 17-летний парень вел с подставной страницы в соцсети и забили тревогу.