Нижегородцы воссоздали мир величиной с кирпич на надземной парковке торгового центра

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-08T21:11:06+03:00

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Композиция "Дом на дереве" появилась на наземной парковке в торговом центре на площади Лядова.

Композиция представляет собой комнату величиной с кирпич,в которой стоит крошечный человек с метлой в руке

Композиция представляет собой комнату величиной с кирпич,в которой стоит крошечный человек с метлой в руке; плащом, накинутым на футболку и короной на голове. Комната поделена на две части. Одна из них богато обставлена, а в другой находится деревянный стол, табурет и полка.

- Вы помните свой шалаш? У вас был домик на дереве или просто стол, накрытый простыней? Вспомните, как легко палка в вашей руке превращалась в рапиру, а пол - в лаву. Когда воображали, что вы супергерой и спешите на место преступления, или вы доктор и можете вылечить любую болезнь, а может, вы были принцем и управляли своим маленьким миром, — подписал под фотографией с работой один из ее создателей Иван Серый, который воссоздавал миниатюрную реальность три месяца.

potishah История о мечте и детском воображении. Вы помните свой шалаш? У вас был домик на дереве илистол, накрытый простыней? Вспомните, как легко палка в вашей руке превращалась в рапиру, а пол - в лаву. Сходите посмотреть вживую, там есть несколько пасхалок

Кстати, работа выполнена в рамках стрит-арт фестиваля "Место".

"Маленькие миры" нижегородцы Иван Серый и Татьяна Константинова создают уже больше года.

potishah Детали / Details

Комната поделена на две части. Одна из них богато обставленаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Так на пересечении улиц Семашко и Большой Печерской в июле 2017 года среди кирпичей в заборе примостился старик-звездочет. На улице Ильинской - одинокая старушка. Одна из работ находится в Екатеринбурге.