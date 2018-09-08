2018-09-08T21:11:06+03:00
Общество

Нижегородцы воссоздали мир величиной с кирпич на надземной парковке торгового центра

Проект "Маленькие миры" нижегородских художников получил продолжение
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
Иван Серый воссоздавал миниатюрную реальность три месяцаИван Серый воссоздавал миниатюрную реальность три месяцаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Композиция "Дом на дереве" появилась на наземной парковке в торговом центре на площади Лядова.

Композиция представляет собой комнату величиной с кирпич,в которой стоит крошечный человек с метлой в руке

Композиция представляет собой комнату величиной с кирпич,в которой стоит крошечный человек с метлой в руке

Композиция представляет собой комнату величиной с кирпич,в которой стоит крошечный человек с метлой в руке; плащом, накинутым на футболку и короной на голове. Комната поделена на две части. Одна из них богато обставлена, а в другой находится деревянный стол, табурет и полка.

- Вы помните свой шалаш? У вас был домик на дереве или просто стол, накрытый простыней? Вспомните, как легко палка в вашей руке превращалась в рапиру, а пол - в лаву. Когда воображали, что вы супергерой и спешите на место преступления, или вы доктор и можете вылечить любую болезнь, а может, вы были принцем и управляли своим маленьким миром, — подписал под фотографией с работой один из ее создателей Иван Серый, который воссоздавал миниатюрную реальность три месяца.

potishahpotishah
История о мечте и детском воображении. Вы помните свой шалаш? У вас был домик на дереве илистол, накрытый простыней? Вспомните, как легко палка в вашей руке превращалась в рапиру, а пол - в лаву. Сходите посмотреть вживую, там есть несколько пасхалок
293 отметок «Нравится»21 комментариевInstagram

Кстати, работа выполнена в рамках стрит-арт фестиваля "Место".

"Маленькие миры" нижегородцы Иван Серый и Татьяна Константинова создают уже больше года.

potishahpotishah
Детали / Details
166 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
Комната поделена на две части. Одна из них богато обставлена Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Комната поделена на две части. Одна из них богато обставленаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Так на пересечении улиц Семашко и Большой Печерской в июле 2017 года среди кирпичей в заборе примостился старик-звездочет. На улице Ильинской - одинокая старушка. Одна из работ находится в Екатеринбурге.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородцев приглашают принять участие в молодежном конкурсе социальной рекламы
Добираться до Пенсионного фонда в Сормове станет гораздо удобнее
В Шатках 22-летний парень изнасиловал свою знакомую на первое сентября
В Арзамасе пройдет первенство России по фехтованию
Матч "Торпедо" - "Витязь" завершился со счетом 4:1 в пользу нижегородцев
Высокая пожароопасность в нижегородских лесах сохранится до 14 сентября
Нижегородцев признали "Золотой семьей России"
Лук, гречневая крупа и яблоки подешевели в Нижегородской области
93% многоквартирных домов Нижнего Новгорода готовы к отопительному сезону
ФК «Нижний Новгород» сразится с «Уфой» 26 сентября
Дмитрий Черышев признан лучшим тренером ФНЛ в августе по версии болельщиков
Более 70 домов Кузнечихи будут подключены к централизованному водоснабжению