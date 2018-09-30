Обзор мачта Нижний Новгород – Зенит-2 30 сентября 2018 года: счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 17:54 2018-09-30T17:58:34+03:00

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30 сентября в Нижнем Новгороде прошел матч 14 тура Футбольной национальной лиги. На поле встретились команды «Нижний Новгород» и «Зенит-2». Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На трибунах присутствовали 23 106 болельщиков.

Уже на первых минутах нижегородцы активно владели мячом, а гостям из Санкт-Петербурга оставалось лишь обороняться. На 11 минуте хозяева поля забили гол. Автором оказался полузащитник Максим Палиенко. Он ударил в нижний угол ворот после подачи Игнатовича.

После этого нижегородцы продолжали атаковать, а их соперники – обороняться. Гости начали брать инициативу в свои руки только после 20 минуты. На 30 минуте Павел Игнатович из ФК «НН» получил желтую карточку, через семь минут такая же участь настигла Руслана Абазова.

Через несколько минут после этого двое футболистов «Зенита-2» тоже получили по желтой карточке. Речь идет об Илье Камышеве и Томасе Рукасе.

Ближе к концу первого тайма у петербуржцев были возможности атаковать ворота нижегородцев, но ничего не вышло. Судья добавил минуту после окончания 45 минут, но счет не изменился. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу ФК «НН».

В самом начале второго тайма тренер ФК «Зенит-2» убрал с поля Сергея Иванова, выпустив вместо него Дмитрия Кириллова. Гости продолжали играть вторым номером, а хозяева поля – владеть мячом. На 60 минуте Дмитрий Плетнев хорошо вывел мяч на удар с 10 метров, но нижегородский голкипер грамотно среагировал.

Через минуту Дмитрий Черышев выпустил на поле Дану Спэтару вместо Павла Игнатовича, а потом Алексея Скворцова вместо Максима Палиенко. В течение следующих минут игра была равной.

После 75 минуты петербуржцы снова начали активно атаковать, но им не хватало хорошего паса. Нижегородский футболист Дан Спэтару получил желтую карточку на 81 минуте, а следом за ним и Ловре Чирьяк.

К концу второго тайма зенитовцы продолжали атаковать, но так и не забили гол. После трех дополнительных минут ничего не изменилось. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу ФК «НН».

Напомним, «Нижний Новгород» и «Зенит» уже встречались на поле в этом году. Это был первый матч на новом нижегородском стадионе 15 апреля. Тогда гости из Санкт-Петербурга одержали победу над хозяевами поля. Матч завершился со счетом 0:1. Это была первая игра на стадионе, построенном к Чемпионату мира по футболу.