2018-09-30T11:46:53+03:00
Спорт

ФК «НН» сразится с «Зенитом-2» в матче ФНЛ

Начало в 16:00
Юлия ИСАЕВА
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Сегодня, 30 сентября, в Нижнем Новгороде пройдет матч Футбольной национальной лиги. В этот раз ФК «НН» сразится с ФК «Зенит-2».

Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Начало в 16:00.

Предыдущий матч нижегородские футболисты играли против «Ротора». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу волгоградского клуба.

Сейчас ФК «НН» занимает 7-ую строчку в турнирной таблице ФНЛ. Он зарабтал 19 очков: пять побед, четыре ничьих и четыре поражения. «Зенит-2» находится на последнем месте в этой таблице.

Напомним, «Нижний Новгород» и «Зенит» уже встречались на поле в этом году. Это был первый матч на новом нижегородском стадионе 15 апреля. Тогда гости из Санкт-Петербурга одержали победу над хозяевами поля. Матч завершился со счетом 0:1. Это была первая игра на стадионе, построенном к Чемпионату мира по футболу.

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