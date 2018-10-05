Нижегородцы: «Из трубы котельной идет огонь!»

СЕГОДНЯ 18:15 2018-10-05T18:30:43+03:00

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Вечером 5 октября жители Советского района Нижнего Новгорода были напуганы – из трубы котельной вырывались языки пламени.

- Звоните в МЧС! Котельная горит! – закричал обеспокоенный житель.

- Ох, отопление выключат, а на улице такой холод, - причитала пожилая женщина.

Огонь из трубы нравился только детям, которые гуляли неподалеку. Они принялись фотографировать его, делали селфи и кричали от восторга.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» решила разобраться, что же произошло. И выяснилось, что никакого пожара на котельной нет. Она работает в штатном режиме.

- Это оптическая иллюзия, - объяснил источник «Комсомолки». – Из трубы, как и прежде, идет пар. Но сейчас его подсвечивает вечернее солнце. В результате преломления света, кажется, что пар становится цветным. Такое и раньше бывало, но сегодня свет оказался более выигрышным и совпал с цветом огня.

Так что беспокоиться не стоит. Хоть картинка и страшная, волноваться не о чем.

Напомним, 30 сентября жители Нижнего Новгорода наблюдали оптическую иллюзию в виде кольца света вокруг солнца - гало.