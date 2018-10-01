Выходные порадовали нижегородцев оптической иллюзией — гало

СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-01T15:14:15+03:00

Изменить размер текста: A A

30 сентября в воскресенье выдался не только с сюрприз в виде солнечной погоды. Нижегородцы наблюдали одно из редких явлений — гало, оптическую иллюзию в виде кольца света вокруг солнца. Те, кто успели увидеть необычное явление и запечатлить — остались особенно довольны, ведь по древним поверьям тем, кто увидит гало, обязательно улыбнется удача.

- Несколько дней назад я видел лунное гало, сижу жду удачу, — прокомментировал кадр с солнечным гало Сергей Ручин.

Чтобы понять, как образуется иллюзия и когда ждать следующее явление, «Комсомольская правда» обратилась к Николаю Лапину, заведующему научно-исследовательским отделом Нижегородского планетария.

- Оптическая иллюзия происходит из-за кристалликов льда, которые образуются в атмосфере. Когда форма кристаллов льда под влиянием температуры меняется на шестигранную, то возникает гало. Явление не прогнозируется, как радуга. Только если целенаправленно следить за формой льдинок в атмосфере. Гало не зависит от сезона — его можно увидеть и летом и зимой. В последний раз наблюдал подобный ореол вокруг солнца в середине июля, — рассказал Николай Лапин.

Также Николай Лапин сообщил, что гало — не редкость и явление можно наблюдать по четыре-пять раз за год.

Справка

Гало —оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.