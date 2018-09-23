В Нижнем Новгороде пропала 15-летняя Карина Минеева

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-23T10:58:21+03:00

Особые приметы: шишка на нижней губе справа и порезы на левой руке Фото: СОЦСЕТИ

Девушка ушла из дома утром 22 сентября и до сих не вернулась

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Поиски очередного пропавшего подростка объявлены в Нижнем Новгороде. На этот раз волонтеры разыскивают 15-летнюю Карину Минееву, которая 22 сентября в 7:30 ушла из дома по улице Советской Армии и пропала.

Девушка плотного телосложения, ростом 160 сантиметров. Волосы у нее каштановые по плечи, глаза серы.

На ней были надеты розовая ветровка с синими рукавами, черно-белая кофта, темные лосины, а также бело-розовые кроссовки с синими вставками. С собой был розовый рюкзак.

Особые приметы: шишка на нижней губе справа и порезы на левой руке.

Любую информацию о месте нахождения пропавшей Кристины следует сообщать в полицию по каналу связи 102 или волонтерам по телефону (8 831) 283-82-00.

Напомним, в течение двух месяцев в Нижегородской области ведутся поиски 13-летней Маши Ложкаревой. Девочка пропала в СНТ "Борок" Кстовского района 1 августа, когда вечером поехала кататься на своем красном велосипеде.

23 сентября в 10:00 около садового товарищества добровольцы снова будут ждать всех неравнодушных, чтобы продолжить поиски ребенка.