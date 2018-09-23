2018-09-23T10:58:21+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде пропала 15-летняя Карина Минеева

Девушка ушла из дома утром 22 сентября и до сих не вернулась
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Особые приметы: шишка на нижней губе справа и порезы на левой рукеОсобые приметы: шишка на нижней губе справа и порезы на левой рукеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Поиски очередного пропавшего подростка объявлены в Нижнем Новгороде. На этот раз волонтеры разыскивают 15-летнюю Карину Минееву, которая 22 сентября в 7:30 ушла из дома по улице Советской Армии и пропала.

Девушка плотного телосложения, ростом 160 сантиметров. Волосы у нее каштановые по плечи, глаза серы.

На ней были надеты розовая ветровка с синими рукавами, черно-белая кофта, темные лосины, а также бело-розовые кроссовки с синими вставками. С собой был розовый рюкзак.

Особые приметы: шишка на нижней губе справа и порезы на левой руке.

Любую информацию о месте нахождения пропавшей Кристины следует сообщать в полицию по каналу связи 102 или волонтерам по телефону (8 831) 283-82-00.

Напомним, в течение двух месяцев в Нижегородской области ведутся поиски 13-летней Маши Ложкаревой. Девочка пропала в СНТ "Борок" Кстовского района 1 августа, когда вечером поехала кататься на своем красном велосипеде.

23 сентября в 10:00 около садового товарищества добровольцы снова будут ждать всех неравнодушных, чтобы продолжить поиски ребенка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Нижний Новгород встретит международный автопробег газомоторной техники
ФК "Нижний Новгород" сыграет против "Ротора" 23 сентября
Нижегородская область занимает первое место по объемам площадей картофеля в ПФО
На территории Нижегородской области хотят создать центр ядерных технологий
В Нижнем Новгороде состоится пять матчей по женскому волейболу
Против 51-летнего водителя междугородного автобуса в Балахне возбудили уголовное дело
Против пенсионера, избившего 92-летнюю жену до смерти в Вадском районе, возбуждено уголовное дело
Обвиняемому в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова продлили срок содержания под стражей
В Нижнем Новгороде пройдет первый этап «Фестиваля рекордсменов»
Нижегородские мастера народных художественных промыслов победили во всероссийском конкурсе
Говядина, морковь и лук подешевели в Нижегородской области
Сквер имени Героя Прыгунова благоустроят к концу октября 2018 года