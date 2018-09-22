Волонтеры набирают добровольцев на поиски Маши Ложкаревой
23 сентября в 10:00 у садового товарищества "Борок" Кстовского района волонтеры ждут добровольцев. чтобы продолжить поиски 13-летней Маши Ложкаревой, которая пропала первого августа.
- Требуются добровольцы для прочёса территории. Квадрат большой и очень сложный! Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными! На следующей неделе начинаются дожди, эффективность прочёса снизится, — обратились волонтеры поисково-спасательного отряда "Волонтер" к нижегородцам.
Точные координаторы сбора: 55.984217, 44.250812.
С собой организаторы советуют взять воду, горячий чай, перекус, средства от насекомых, сменную одежду и обувь, резиновые сапоги и фонари.
Форма одежды: мокрый лес.
Напомним, 13-летнюю Машу Ложкареву вот уже два месяца ищут сотни волонтеров, полицейских, спасателей МЧС и военных. Девочка пропала в Кстовском районе 1 августа, когда вечером уехала кататься на велосипеде в садовом товариществе «Борок» в деревне Горный Борок.