2018-09-22T19:21:37+03:00
Общество

Волонтеры набирают добровольцев на поиски Маши Ложкаревой

Организаторы поисков напоминают, что лучше успеть до дождей, так как эффективность прочеса снизится
Светлана СТРОКАН
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Фото: ПСО "Волонтер". 23 сентября в 10:00 у садового товарищества "Борок" Кстовского района волонтеры ждут добровольцев. чтобы продолжить поиски 13-летней Маши ЛожкаревойФото: ПСО "Волонтер". 23 сентября в 10:00 у садового товарищества "Борок" Кстовского района волонтеры ждут добровольцев. чтобы продолжить поиски 13-летней Маши Ложкаревой
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23 сентября в 10:00 у садового товарищества "Борок" Кстовского района волонтеры ждут добровольцев. чтобы продолжить поиски 13-летней Маши Ложкаревой, которая пропала первого августа.

- Требуются добровольцы для прочёса территории. Квадрат большой и очень сложный! Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными! На следующей неделе начинаются дожди, эффективность прочёса снизится, — обратились волонтеры поисково-спасательного отряда "Волонтер" к нижегородцам.

Точные координаторы сбора: 55.984217, 44.250812.

С собой организаторы советуют взять воду, горячий чай, перекус, средства от насекомых, сменную одежду и обувь, резиновые сапоги и фонари.

Форма одежды: мокрый лес.

Напомним, 13-летнюю Машу Ложкареву вот уже два месяца ищут сотни волонтеров, полицейских, спасателей МЧС и военных. Девочка пропала в Кстовском районе 1 августа, когда вечером уехала кататься на велосипеде в садовом товариществе «Борок» в деревне Горный Борок.

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