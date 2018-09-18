«Не портите ее пустыми тусовками»: подписчики советуют Екатерине Одинцовой, как правильно воспитывать 16-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-18T12:45:26+03:00

Екатерина Одинцова с дочкой Диной Немцовой на 10-летии журнала Tatler Фото: СОЦСЕТИ

Бывшая гражданская жена Бориса Немцова приобщает их общую дочку к светским мероприятиям

Изменить размер текста: A A

На десятилетие журнала Tatler 17 сентября телеведущая Екатерина Одинцова пришла вместе со своей 16-летней дочерью Диной Немцовой. Совместным фото экс-нижегородка поделилась в своем Инстаграме.

- Какая несправедливость, что отец не видит такую красавицу дочь, - обратила внимание polinausak.

odintsovaprtrend Планы на вечер #Tatler10years #Татлер10лет @conceptjewellery

- Королева с принцессой, - добавил подписчик thurisaz83.

- Красотки. Думаю, вам непросто было в жизни все суметь, чтобы вот с такими счастливыми улыбками стоять. Восхищаюсь! Успешные люди всегда позитивны, - добавила murtazina.t.

odintsovaprtrend Чувство юмора - признак многогранной личности. Яна смеялась и шутила над фильмом к 10-летию @tatler_russia не хуже авторов, браво всем!

Казалось бы, ничего нового. Фанаты хвалят Одинцову и их с Борисом Немцовым дочь. Но вдруг один из подписчиков выдал: «Дочка - неземная красавица. Не портите ее пустыми тусовками».

Телеведущая молчать не стала и тут же принялась отражать «нападение».

- С чего вы взяли, что тусовки пустые? Там концентрация талантливых и успешных людей, есть о чем поговорить. Тусовки - социализация, необходимая часть жизни, - отметила светская львица.

odintsovaprtrend На #10летТатлер угощали полезными и вкусными десертами от @shawellness.

По словам Екатерины, пустыми тусовки считают те, кто никогда на них не бывал, и судят о них по фото в хронике.

- Тусовки - выгул новых нарядов и украшений, - не унимаются подписчики.

Одинцова сделала вид, что последнего комментария не было.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что на 10-летии Tatler 55-летняя Дапкунайте поразила декольте до талии, а Собчак вернула бывшую жену Шнура в свет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сын Бориса Немцова Антон женился на нижегородке Анне Игнатьевой

Свадьба состоялась в фешенебельном отеле в Барвихе (подробности)

Екатерина Одинцова: «Переехать в Москву меня убедил Боря»

Вторая гражданская жена Бориса Немцова дала пару советов тем, кто собирается перебраться в столицу (подробности)

Экс-любовница Бориса Немцова продемонстрировала стройные ноги во время отпуска в Италии

46-летняя Екатерина Одинцова отдыхает на курорте для олигархов (подробности)