«Не портите ее пустыми тусовками»: подписчики советуют Екатерине Одинцовой, как правильно воспитывать 16-летнюю дочь
На десятилетие журнала Tatler 17 сентября телеведущая Екатерина Одинцова пришла вместе со своей 16-летней дочерью Диной Немцовой. Совместным фото экс-нижегородка поделилась в своем Инстаграме.
- Какая несправедливость, что отец не видит такую красавицу дочь, - обратила внимание polinausak.
- Королева с принцессой, - добавил подписчик thurisaz83.
- Красотки. Думаю, вам непросто было в жизни все суметь, чтобы вот с такими счастливыми улыбками стоять. Восхищаюсь! Успешные люди всегда позитивны, - добавила murtazina.t.
Казалось бы, ничего нового. Фанаты хвалят Одинцову и их с Борисом Немцовым дочь. Но вдруг один из подписчиков выдал: «Дочка - неземная красавица. Не портите ее пустыми тусовками».
Телеведущая молчать не стала и тут же принялась отражать «нападение».
- С чего вы взяли, что тусовки пустые? Там концентрация талантливых и успешных людей, есть о чем поговорить. Тусовки - социализация, необходимая часть жизни, - отметила светская львица.
По словам Екатерины, пустыми тусовки считают те, кто никогда на них не бывал, и судят о них по фото в хронике.
- Тусовки - выгул новых нарядов и украшений, - не унимаются подписчики.
Одинцова сделала вид, что последнего комментария не было.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что на 10-летии Tatler 55-летняя Дапкунайте поразила декольте до талии, а Собчак вернула бывшую жену Шнура в свет.
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