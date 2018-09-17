«Я ходила в “Пятерочку” со своим пакетом»: Миссис Нижний Новгород 2018 рассказала о непростых временах

СЕГОДНЯ 15:33 2018-09-17T15:40:16+03:00

Оказалось, что в студенческие годы красавица недоедала и экономила буквально на всем

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Обладательница титула «Мисс Нижний Новгород 2018» Татьяна Годунова, которая отказалась от участия во всероссийском конкурсе красоты, разоткровенничалась в интернет-проекте Игоря Преображенского «Игорь Престолов».

Глядя на эффектную блондинку в роскошных нарядах, трудно представить, что когда-то, еще до знакомства с будущим мужем, она жила более чем скромно.

- В студенческие годы я жила в общежитии при Политихе. Родители не могли снять мне квартиру или даже комнату, - рассказала Татьяна.

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Порой приходилось экономить буквально на всем, в первую очередь на еде, лишь бы хватило денег на что-то необходимое для учебы в институте.

- Я знаю, как это - недоедать! Мне было очень тяжело, - добавила красавица. -Замужество, конечно, резко изменило мою жизнь в финансовом плане.

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Три года назад Татьяна и ее муж, наконец, стали родителями. На свет появился долгожданный Богдан. Оказалось, что когда малыш только-только родился, семья Годуновой испытывала серьезные финансовые трудности.

- Я ходила в магазин «Пятерочка» со своим пакетом и покупала продукты по акции. Настолько большие были проблемы, - поделилась Миссис Нижний Новгород 2018.

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Ведущий поинтересовался у нее, готова ли она морально к тому, что в какой-то момент ей снова придется жить, на всем экономя. Женщину такой вопрос застал врасплох.

- За себя я не беспокоюсь. Меня больше волнует состояние моих близких, - ответила Татьяна и добавила, что вообще говорить об этом тяжело, потому как в такой расклад не верит.

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Не менее откровенно героиня «Игоря Престолов» ответила и на вопросы относительно ее внешности, которая местами преобразилась при помощи пластических хирургов.

- К пластике я отношусь позитивно, тем более, если она помогает перебороть детские комплексы, - заявила Годунова. - Раньше я была привлекательной, но не красоткой. В современном мире столько возможностей! И если кто-то помогает тебе стать увереннее в себе, пусть даже путем пластической хирургии, я это принимаю.