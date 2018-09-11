2018-09-11T18:27:24+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде установят 34 автоматических туалета

Каждый из них будет стоить от 3 до 5 миллионов рублей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде установят 34 автоматических туалета.В Нижнем Новгороде установят 34 автоматических туалета.Фото: Павел КЛОКОВ
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В преддверии чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде не только проложили дороги, установили фальшфасады, но и…обзавелись общественными туалетами. По всему городу появились десятки серых, белых, синих кабинок. Красота, прямо скажем, довольно сомнительная, но зато какое удобство.

- Ну, наконец-то, и у нас цивилизация! – радовались нижегородцы в социальных сетях. – Какие-никакие, а туалеты.

Но радовались горожане не долго. Туалеты исчезли вместе с болельщиками сразу после чемпионата. Как оказалось, все они были взяты в аренду.

- Туалеты, которые мы использовали во время чемпионата мира, могут использоваться только во время проведения каких-то мероприятий. Их мы брали в аренду, - на заседании постоянной комиссии городской Думы по экологии объяснил и. о. директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Роман Ухабин. – Сейчас прорабатывается вопрос установки совсем других туалетов – антивандальных. В отличие от остальных, они не требуют нахождения при них человека и полностью автоматические. Они оборудованы электричеством и отоплением, сами омываются и очищаются. На входе стоят видеокамеры, что помогает справиться с вандалами. Правда, и стоят недешево – от 3 до 5 миллионов рублей за штуку в зависимости от дизайна. Сейчас вместе с районными администрациями мы определили самые знаковые места, где требуется установка таких туалетов. Всего насчитали 34 места. По подсчетам, на их установку нужно от 100 до 170 миллионов рублей.

Учитывая, что в бюджете такая сумма едва ли найдется, городские власти уже подумывают о концессии. Напомним, сейчас в Нижнем Новгороде с помощью концессионного соглашения уже решается вопрос развития ливневой канализации.

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